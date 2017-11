Davčne oaze najbogatejših in najvplivnejših

Rajski dokumenti razkrivajo skrivne hrambe denarja najbogatejših in najvplivnejših, med njimi tudi davčne oaze, v katerih svoj denar skriva britanska kraljica Elizabeta II.

© Flickr

Mednarodni konzorcij preiskovalnih novinarjev, katerega del je tudi slovenski časnik Delo, je od nemškega časopisa Süddeutsche Zeitung prejel približno 13,4 milijona zapisov, ki dajejo vpogled v svet davčnih utaj in hranilnike najbogatejšega odstotka ljudi. Zaradi njihovega izvora so zapisi dobili ime rajski dokumenti, poroča spletno Delo.

Najnovejši dokumenti izvirajo iz dveh storitvenih podjetij v davčnih oazah na Bermudih in v Singapurju, Appleby in Asiaciti Trust, in iz 19 poslovnih registrov, ki so vmesne postaje v svetovni sivi ekonomiji. Od neznanega vira je dokumente pridobil nemški časnik Süddeutsche Zeitung, ki jih je nato posredoval več kot 380 novinarjem v 67 državah.

Dokumenti izvirajo iz bolj ali manj izpostavljenih branikov finančne tajnosti, kot so Marshallovi otoki, Libanon ter karibska država St. Kitts in Nevis. Zatočišča v davčnih oazah sicer privabljajo tiste, ki hočejo svoje premoženje in posle skriti pred regulatorji, preiskovalci in davčnimi uradniki.

Skoraj sedem milijonov dokumentov podjetja Appleby in njegovih podružnic obsega obdobje od leta 1950 do leta 2016. Vanje so vključena elektronska sporočila, posojilne pogodbe v milijardnih zneskih in bančni izpiski, ki se nanašajo na vsaj 25.000 podjetij, povezanih z ljudmi v 180 državah.

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1897 na Bermudih, pisarne pa ima v Hongkongu, Šanghaju, na Britanskih Deviških otokih, Kajmanskih otokih in v še drugih središčih davčnih oaz.

Zapisi med drugim razkrivajo povezave med Rusijo in ameriškim ministrom za trgovino Wilburjem Rossom, tajne posle glavnega zbiratelja finančnih sredstev za kanadskega premiera Justina Trudeauja ter lastniške deleže v davčnih oazah angleške kraljice Elizabeta II. in več kot 120 politikov po vsem svetu. Dokumenti prav tako prikazujejo podjetje, ki je zagotovilo storitve tveganim strankam iz Irana, Rusije in Libije, navaja Delo.

Razkriti dokumenti kažejo, kako globoko se prepleta finančni sistem davčnih oaz s sovpadajočimi svetovi političnih igralcev, premožnih posameznikov ter korporacijskih velikanov, kot so Apple, Nike, Uber in druga globalna podjetja, ki se z ustvarjalnimi knjigovodskimi postopki izogibajo plačevanju davkov.

Dokumenti med drugim razkrivajo tudi, da je britanska kraljica Elizabeta II. vložila milijone dolarjev v podjetja, ki se ukvarjajo z zdravstvom in potrošniškimi posojili. Podrobnosti o vlaganjih iz kraljičinega osebnega premoženja Vojvodine Lancaster v nepremičnine na območju Velike Britanije so sicer javno znane, toda podrobnosti vlaganj v davčnih oazah niso bile nikoli razkrite.

Objavljeni podatki predstavljajo le del celote, ki jo bodo novinarji razkrili javnosti v tem tednu. Časnik Delo bo v prihodnjih dneh objavljal slovenske zgodbe, ki so jih njihovi novinarji odkrili v rajskih dokumentih.

KUNTBVF6Cwg