Volker Weidermann | foto: Profimedia

Salman Rushdie: Ljudje, ki širijo lažne novice, resnična poročila imenujejo lažne novice

Salman Rushdie na knjižnem sejmu v Frankfurtu

Newyorški milijarder, poimenovan po lopovu iz stripa, postane predsednik – kako to, da novi roman Salmana Rushdieja Golden House deluje, kot bi se resničnost spremenila v literaturo in literatura v resničnost?

Manhattan, 21. nadstropje pisarniškega poslopja blizu Centralnega parka, nekaj križišč od Trumpovega stolpa. Hodniki so umazano beli, saj so takšne barve mehka preproga in tapete. V tem nadstropju ima prostore literarna agencija Wylie. Zadaj, na koncu hodnika, je pisarna legendarnega ustanovitelja agencije Andrewa Wylieja, vendar ga tistega dne ni bilo tam. Prostor je odstopil enemu najslavnejših pisateljev, Salmanu Rushdieju. Čeprav so razmere resne, je bil ta odlične volje. Izvolitev Donalda Trumpa za predsednika in prvi meseci njegovega vladanja so omajali pisateljevo vero v Združene države Amerike, v Ameriko, ki jo ljubi in v kateri živi od leta 2000.

Salman Rushdie, ki se je rodil leta 1947 v Bombaju in ga je oče pri 14 letih poslal v elitni angleški internat, je leta 1981 zaslovel z genialnim, postkolonialnim, magičnorealističnim romanom Otroci polnoči. Tako se je začela indijsko-britanska sanjska kariera. Nato je prišlo valentinovo leta 1989. Iranski revolucionarni vodja ajatola Homeini je v Rushdiejevem romanu Satanski stihi razbral žalitev preroka in vse verne muslimane na svetu pozval, naj umorijo Salmana Rushdieja. Sledilo je življenje v strahu, pod popolnim nadzorom in v tajnosti. Zadnjih 17 let pa živi svobodno in brez policijskega varstva v New Yorku, čeprav fatva ni bila preklicana in se je nagrada za tistega, ki bi ga umoril, celo zvišala na skoraj štiri milijone evrov. A Rushdie ni nameraval dopustiti, da bi mu življenje krojila nenavadna obsodba. Zveni kot mračna, bedasta šala, da fatvo lahko prekliče le tisti, ki jo je razglasil. Žal je Homeini umrl pol leta po tistem, ko jo je izrekel. Smola za Rushdieja. Fatva tako velja za vedno.

Zdaj je mož, ki se je sam spoprijel z islamskimi fundamentalisti, izdal roman o Ameriki preteklih desetih let: roman Golden House (Zlata hiša) je v ZDA izšel 5. septembra. To je družbeni roman – kar je nenavadno za Rushdieja. Indijski milijarder Nero Golden na začetku leta 2009 s sinovi pride v New York. Takrat v tem mestu živi še drug milijarder, ki ga vsi imenujejo Joker, po lopovu iz stripa o Batmanu. Ta je nekako prišel na zamisel, da bi postal predsednik ZDA. Njegovih političnih ambicij nihče ne jemlje resno, a se razplete v nasprotju s pričakovanji. Joker postane predsednik – in zamaje temelje svobodne Amerike.

Gospod Rushdie, vaš roman Fury (Bes), nekakšna ljubezenska izjava starim ZDA, je izšel 11. septembra 2001. Ko je leta 2015 izšel vaš roman Two Years, Eight Months and Twenty Eight Nights (Dve leti, osem mesecev in osemindvajset noči), so sledili teroristični napadi v Parizu. Vas je bilo strah 5. septembra, ko je izšel vaš novi roman?