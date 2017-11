Na predčasnem glasovanju zmagal Pahor, Šarec mu je tesno za petami

Državna volilna komisija po zaprtju volišč ob 19. uri prešteva prejete glasove. Bo predsednik republike postal Borut Pahor ali Marjan Šarec?

Marjan Šarec in Borut Pahor čakata na uradne rezultate predsedniških volitev ...

© Borut Krajnc

Slovenija bo nocoj, po drugem krogu volitev, dobila novega predsednika republike. To bo lahko aktualni predsednik Borut Pahor, ali njegov izzivalec Marjan Šarec. Oba predsedniška kandidata sta glasovala že dopoldan - Šarec je svoj glas oddal ob 9. uri na volišču v Šmarci pri Kamniku, Pahor pa je na volišče v Šempetru pri Gorici prišel ob 11. uri. Volivci na predčasnem glasovanju Pahorju namenili 52,95 odstotka, Šarcu pa 47,05 odstotka glasov.

Volilna napoved agencije Mediana prav tako kaže, da bo zmagal aktualni predsednik Borut Pahor. Zanj naj bi po omenjeni napovedi glasovalo 52,2 odstotka volivcev, za Šarca pa 47,8 odstotka. Oba kandidata sta glede napovedi volilnega izida zelo previdna, nihče od njiju si namreč ni upal napovedati svoje zmage, temveč oba napovedujeta tesen rezultat.

Volilna napoved agencije Mediana prav tako kaže, da bo zmagal aktualni predsednik Borut Pahor.

Volilna udeležba je po zadnjih podatkih nizka in celo nižja od prvega kroga predsedniških volitev. Do 17. 30 ure je namreč glasovalo le 30,45 odstotka volilnih upravičencev. Največ jih je do 17.30 ure glasovalo v Kamniku, in sicer 44,02 odstotka volivcev. V Ljubljani (Center) je glasovalo le 24,33 odstotka volivcev.

A kot rečeno - uradnih rezultatov še ni, bodo pa znani tekom današnjega večera.

Rezultate lahko sproti spremljate na tej povezavi.