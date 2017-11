Proti Janši se obračajo tudi njegovi sledilci na Facebooku

Prvak SDS ima te dni težave tudi z nabiranjem všečkov na družabnih omrežjih

Janša ne more brez Kučana

© Facebook

Kljub temu, da ima Janez Janša, še vedno predsednik stranke SDS in vodja opozicije, že od prej na Facebooku 23.833 všečkov in 23.266 sledilcev, smo opazili, da imajo njegove objave, če štejemo všečke, zadnje čase bore malo tistih, ki se z njimi strinjajo. Ena od teh v zadnjih dneh ima celo zgolj dva všečka, pod večino njih pa je mogoče našteti zgolj le nekaj deset všečkov, kar je - glede na to, koliko ima njegova uradna stran na Facebooku sledilcev - zelo malo.

Janša je v dobrih 24 urah za pričujočo objavo zbral zgolj dva všečka ...

© Facebook

Edina objava, ki bi jo med Janševimi zadnjimi lahko šteli za učinkovitejšo, je bila tista, kjer je nekdanjega predsednika Milana Kučana, s katerim ima že od nekdaj težave, primerjal z italijanskim mafijcem. A tudi pri tej objavi smo opazili zanimiv pojav. Najprej je potrebno poudariti, da je bila objava sponzorirana, kar pomeni, da je Janša plačal, da je dosegla večji doseg med uporabniki na Facebooku, in se med "novicami" prikazovala večim ljudem, kot bi se sicer. Zanimivo pa je, da je tudi ta objava dosegla zgolj 800 všečkov, kar je glede na število sledilcev njegovi strani prav tako malo. A nekaj nam je še bolj padlo v oči, in sicer to, da so bili pod to objavo večinoma negativni komentarji, usmerjeni proti Janši in ne proti Kučanu. In to na Janševi strani oziroma (lahko bi rekli) na Janševem terenu.

Komentarji pod Janševo objavo o Kučanu

© Facebook

Prvak SDS ima te dni očitno težave tako z nabiranjem zaveznikov, kot tudi z nabiranjem všečkov na družabnih omrežjih, kar je nekaj, kar najbrž zavida Borutu Pahorju, ki je zaradi všečkov tako rekoč zmagal na nedavnih predsedniških volitvah, iz populizma na družabnih omrežjih pa domala "doktoriral" (o tem pišemo tudi v aktualni številki Mladine). Nekaj, česar Janša, kljub temu, da si tega očitno zelo želi, ne obvlada.