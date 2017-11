Rekordno leto za podjetja brez jasnega poslovnega modela

Investitorji bodo letos na borzah vložili največ denarja v zadnjih desetih letih v podjetja brez jasnega poslovnega modela oziroma podjetja bianko ček

© Pixabay

Bianko posli so podjetja, ki nimajo jasnega poslovnega modela, pa na borzi zbirajo denar. Letos se je število tovrstnih poslov doseglo raven izpred desetih let, preden je izbruhnila finančna kriza. Družba Landscape Acquisition je na londonski borzi zbrala 500 milijonov evrov, čeprav je o njenem poslovnem modelu znano le to, da se namerava ukvarjati z nepremičninami, predvsem v Severni Ameriki in Evropi. Kot v NZZ piše Gerald Hosp, so to lahko nanaša tako na restavracije in hotele kot na igralnice.

Za družbo Landscape Acquisition se skrivata ustanovitelj sklada hedge Noam Gottesman in podjetnik, ki se ukvarja z nepremičninami, Mike Fascitelli. Gottesman je bil tudi za družbo Nomad Foods, ki je prav tako začela kot »posel bianko ček«, zdaj pa je največji ponudnik globoko zamrznjene hrane v Evropi. Gottesman in Fasciutelli bosta v Landscape Acquisition sama vložila 40 milijonov dolarjev, razliko do 500 milijonov dolarjev nameravata zbrati na londonski borzi, poroča CNBC.

Nekdanji vodilni družbe Protector & Gamble nameravajo prek bianko ček podjetja Legacy Acquisition v ZDA kupovati podjetja s področja pakiranih potrošnih dobrin, hrane, trgovine in restavracije. Septembra je nekdanji vodilni v družbi Facebook Chamath Palihapitiya ustanovil podjetje bianko ček, za nakup zagonskega podjetja v Silicijevi dolini, ki je vredno več kot 1 milijardo dolarjev. Letos je 1 milijardo dolarjev že uspelo zbrati družbi Silver Run Acquisition, ki jo vodi nekdanji vodilni v družbi Anadarko Petroelum James Hackett.

Slabost teh podjetij so visoki izdatki in določena mera malomarnosti, zato niso v nedogled uspešna. Družbe bianko ček postanejo zanimive v času, ko je denar poceni in je vrednost delnic na borzi visoka.

Nekdanji prvi mož družbe Starwood Hotels Steve Heyer je pravkar zbral 300 milijonov dolarjev za podjetje bianko ček Haymaker Acquisition, prek katerega namerava kupovati družbe v sektorju potrošnih dobrin in storitev. Lani so prevzemi prek podjetij bianko ček znašali 3 odstotke prve javne ponudbe delnic (IPO), kar je največ po letu 2008.

Drugo ime za bianko ček podjetja je podjetja, katerih namen so nakupi, saj najprej zberejo denar od investitorjev, ki ga kasneje porabijo za nakup podjetij. To običajno izvedejo v določenem času. Običajno jih vodijo nekdanji vodilni podjetij v panogi. V ZDA je letos začelo na borzah trgovati 27 podjetij bianko ček.

Tudi v Veliki Britaniji se je letos znesek, ki so ga tovrstna podjetja zbrala na borzi, v primerjavi z lanskim letom povečal. Gerald Hosp navaja, da imajo pri takšnih poslih običajno prste vmes izkušeni menedžerji in investitorji, ki se jim slepo zaupa.

Koncept je po njegovih besedah star. Tudi z londonskim borznim balonom leta 1720, ki so ga imenovali South See, so nastala podjetja brez jasnega poslovnega modela. Slabost teh podjetij so visoki izdatki in določena mera malomarnosti, zato niso v nedogled uspešna. Družbe bianko ček postanejo zanimive v času, ko je denar poceni in je vrednost delnic na borzi visoka. Letošnje povečanje vlaganj v ta podjetja ni prvo opozorilo za pretiravanja na finančnih trgih, opozarja Hosp.