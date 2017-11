V Cankarjevem domu predstavitev Mladinine posebne izdaje o papežu Frančišku

Mojca Širok, avtorica prve slovenske biografije o papežu Frančišku, novinarka in nekdanja dopisnica RTV Slovenija, in Grega Repovž, urednik Mladine, sta v hramu kulture predstavila izdajo Mladina OSEBNOSTI: Papež Frančišek

Grega Repovž in Mojca Širok pred sedmo silo v Klubu Cankarjevega doma

© Izak Košir

Nekdanja dopisnica RTV Slovenija iz Rima in Vatikana Mojca Širok je danes v Cankarjevem domu v Ljubljani predstavila prvo slovensko biografijo papeža Frančiška. Ta je izšla kot posebna izdaja Mladine (OSEBNOSTI) in govori o tem, kaj je poglavar rimskokatoliške cerkve (RKC) že dosegel, predvsem pa o tem, česa ni.

"Ne gre za prvo publikacijo slovenskega avtorja o papežu Frančišku, je pa zagotovo prva biografija," je povedala avtorica. Kot je poudarila, ne gre za roman, temveč za razširjeno novinarsko delo. Prva tri poglavja se navezujejo na njeno predhodno knjigo iz leta 2014, večji del publikacije pa govori o pontifikatu Frančiška. Izhodišče publikacije temelji na vprašanjih, ali je papež izpolnil pričakovanja in ali njegova dejanja izzivajo le odobravanje in pohvale ali tudi razočaranje in kritike.

"Cilj Frančiška je spremeniti podobo konklava oziroma Zbora kardinalov volivcev RKC, ki je bila vseskozi evropocentrična," je prepričana avtorica. Sam je sicer odrasel na drugem koncu sveta, kjer imajo popolnoma drugačen pristop do vere in cerkvene doktrine, se ni šolal v Rimu in z njim praktično nima nobenih izkušenj, a je potem, ko je postal kardinal dobil tudi pomembne funkcije v Vatikanu. Vendar pa kardinali, ki jih sam imenuje in bodo volili njegovega naslednika, prihajajo iz najbolj obrobnih škofij katoliškega sveta. In Frančišek te odgovorne in zapletene odločitve sprejema sam, brez posvetovanj pomembne Kongregacije za škofe. In to je nepredstavljivo. "S tem spreminja podobo cerkve, saj v konklave vključuje ljudi, ki prej niso imeli nobene besede," je še povedala avtorica.

Mojca Širok je leta 2014 izdala knjigo Od Benedikta do Frančiška - revolucija v Rimskokatoliški cerkvi. Knjiga je izšla leto dni po tem, ko je bil izvoljen papež Frančišek, a takrat je bila v ospredju še vedno močna in odmevna menjava v vrhu RKC - odstop papeža Benedikta XVI. Ta je bil uspešen v nekaterih ukrepih, kot je boj proti spolnim zlorabam cerkve, a je njegovo papeževanje zaznamovalo tudi več škandalov. Ti so ostali na tapeti medijskih objektivov, RKC pa je tako v javnosti dobila podobo zastarele in omadeževane institucije. Ravno zato so kardinali po odstopu Benedikta XVI. v prvi vrsti iskali naslednika, ki bi spremenil to podobo. "In so ga tudi dobili. A s papežem Frančiškom so dobili veliko več, saj gre veliko dlje pri ukrepih, ki so mu jih naložili," še meni avtorica.

Papež Frančišek je, kot je poudarila Mojca Širok, priljubljen tudi pri neverujočih. Izjemno priljubljen je zaradi svoje dostopnosti. S svojim načinom govorjenja in delovanja je razumljiv široki množici in v tem smislu tudi postavlja cerkev na povsem drugo raven in jo s tem celo postavlja v zadrego. Njegovi kritiki se sprašujejo predvsem, ali je dopustno, da vrhovni poglavar RKC - ki je po dogmi nezmotljiv - uporablja besedne zveze kot so "Ne plodite se kot zajci" ali "Brcnil sem ga tja, kamor sonce ne posije", je še povedala Mojca Širok.

