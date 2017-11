Odprava ovir za Trumpovo trobilo na podeželju

Sinclair, ki je po besedah nekdanjega vodje komisije za komuniciranje najbolj nevarno podjetje v ZDA in ga skoraj nihče ne pozna, se bo zdaj lahko širil tako rekoč brez omejitev

Medijski koncern Sinclair

Prihod Donalda Trumpa v Belo hišo je prinesel veliko sprememb tudi Davidu Smithu, prvemu možu medijskega koncerna Sinclair. Ameriška zvezna komisija za komuniciranje (FCC) je že zrahljala več predpisov, za katere je več let trdil, da so ovira za delo njegovega medijskega podjetja, poroča die Zeit. Pred kratkim je napovedala, da bo ukinila več kot 30 let star predpis, ki omejuje konsolidacijo regionalnih medijev, čeprav je 15 tisoč ljudi podpisalo peticijo, da tej spremembi nasprotujejo. Poznavalci pravijo, da zdaj za vzpon imperija Sinclair ne bo več tako rekoč nobene ovire.

Že zdaj ima v ZDA v lasti 173 televizijskih postaj, kar je največ med vsemi podjetji. Kljub temu napoveduje prevzem dodatnih 42 televizijskih postaj od konkurenta Tribune Media za 3,9 milijarde dolarjev. Verjetnost, da bo ta posel sklenjen, se je po napovedi FCC, da bo ukinila predpis, ki omejuje konsolidacijo lokalnih medijev, povečala. Če bo sklenjen, bo Sinclair, ki je na trgu v reden 3,4 milijarde dolarjev, z eno potezo dosegel dve tretjini vseh gospodinjstev v ZDA in na mnogih trgih postal monopolist. Michael Copps, nekdanji predsednik komisije FCC, svari, da je Sinclair najbolj nevarno podjetje v državi in ga skoraj nihče ne pozna. Odločitev FCC je označil za najbolj usodno doslej, a ga ne preseneča.

Sinclair namreč velja za lokalno različico Fox News. New York Times ga je pred kratkim označil za konservativnega velikana, ki vse od takrat, ko je bil predsednik ZDA George Bush, uporablja svoj program za širjenje programa desničarjev.

Tudi Guardian opozarja, da je Sinclair že zdaj grožnja za prosti trg idej, od katerega je odvisna demokracija. Dovoljenje, da se sme združiti z drugim medijskim velikanom, bo zadeve samo še poslabšalo. Komisija FCC je v 80. letih prejšnjega stoletja s »pravilom sedem« določila, da eno podjetje lahko ima največ sedem kratkovalovnih radijskih postaj in sedem srednjevalovnih radijskih postaj ter sedem TV postaj. Leta 1984 je predstavnik republikanske stranke na čelu FCC število zvišal na 12.

Deset let kasneje so se republikanci in demokrati pod vodstvom predsednika Billa Clintona dogovorili za nadomestitev te omejitve z omejitvijo na nacionalni ravni. Po tem predpisu sme eno podjetje imeti TV postaje, ki pokrivajo do 35 odstotkov gospodinjstev v ZDA. Leta 2003 je kongres to mejo dvignil na 39 odstotkov, ki velja še zdaj. TV postaje, ki jih ima Sinclair zdaj, pokrivajo 38 odstotkov gospodinjstev v ZDA.