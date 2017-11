Finalmente, pane e giochi!* (*Končno, kruha in iger!)

Ne glede na vse rasistične, seksistične, homofobne in antisemitske izjave, se je Carlo Tavecchio uspel na čelu nogometne zveze obdržati kar tri leta

Carlo Tavecchio

© Flickr

Z vrha italijanske nogometne zveze odstopil kontroverzni predsednik Carlo Tavecchio. Povod za njegov odstop je bil pritisk javnosti po nogometni 'apokalipsi', ko se reprezentanca v dodatnih kvalifikacijah ni uspela uvrstiti na svetovno prvenstvo v Rusiji prihodnje leto. Po 60 letih bo italijanska reprezentanca ponovno zgolj opazovalka prvenstva, kar je v Italiji sprožilo pravi kulturni in družbeni potres. Žal pa podobnega odziva javnosti nismo opazili ob številnih neprimernih izjavah Carla Tavecchia.

Niz neprimernih izjav se je začel še v času izbire novega predsednika nogometne zveze v juliju 2014, ko je Tavecchio javnost 'presenetil' z rasistično opazko na račun igralcev, ki prihajajo iz tretjih držav, tj. držav izven območja Evropske unije. »Opti Poba (izmišljeni lik), ki je pred kratkim prišel v Italijo, je do nedavnega jedel banane, danes pa igra v začetni postavi Lazia«. S tem je slikovito prikazal pereč problem, ki naj bi pestil italijanski nogomet, tj. veliko število tujih nogometašov, kar naj bi negativno vplivalo na kakovost reprezentance.

Po podatkih Nogometnega observatorija, ki deluje v okviru Mednarodnega centra za športne študije v Neuchatelu se je delež tujcev v najmočnejših nogometnih ligah v zadnjih 30 letih močno zvišal (leta 1986 je delež tujcev znašal 9,1 %, leta 2016 pa 46,7 %). V prvi italijanski ligi tujci predstavljajo 57,9 % nogometašov. Relativno visok delež tujcev je moč pripisati povečani mednarodni mobilnosti na nogometnem trgu, ki je posledica liberalizacije trga in opustitve nacionalnih kvot v skladu z zakonodajo Evropske unije.

Zaradi omenjene rasistične izjave sta ga na šestmesečno prepoved opravljanja vseh funkcij v mednarodnih nogometnih združenjih 'obsodila' tako Evropska nogometna zveza (UEFA), kot tudi krovna nogometna organizacija FIFA (Mednarodna nogometna federacija). UEFA in FIFA že vrsto let vodita kampanjo 'No to Racism' (Ne rasizmu), katere glavni cilj je odprava rasizma, diskriminacije ter nestrpnosti v športu. Skozi družbeno odgovornost pa to ozaveščenost razširiti tudi v vsakdanje življenje.

Tavecchio je nadaljeval s seksističnimi izjavami. V enem od intervjujev je dejal, da so bile ženske do sedaj smatrane kot hendikepirane v primerjavi z moškimi, v smislu vzdržljivosti in športnih sposobnosti. Le dan po odstopu z mesta predsednika zveze pa se je tudi sam znašel v skupini obtoženih spolnega nadlegovanja.

Skupek neprimernih izjav pa je dopolnil novembra 2015, ko se je spravil nad homoseksualce ter jude. Za slednje je rekel, da nima nič proti njim, ampak, da jih je bolje držati na varni razdalji. Na vprašanje o homoseksualcih pa je odgovoril, da je 'normalen', homoseksualci pa naj ga raje pustijo pri miru.

Tudi njegovo delovanje na čelu nogometne zveze je bilo kontroverzno. Novembra 2014, kmalu po nastopu mandata, je italijanska nogometna zveza kupila 20.000 izvodov njegove knjige. Kljub temu, pa je Tavecchio uspešno vodil svoj mandat še naprej, saj se je po vsakem 'spodrsljaju' opravičil javnosti, kar mu je omogočilo nadaljnje vodenje zveze.

Ne glede na vse rasistične, seksistične, homofobne in antisemitske izjave, se je Tavecchio uspel na čelu nogometne zveze obdržati tri leta. Žalostno je, da se je družba proti njemu obrnila šele po neuspehu reprezentance, njegove neprimerne izjave pa so bile preslišane in hitro pozabljene. Povod za njegov odstop se ne skriva v izjavah, ki niso primerne za predsednika ene od največjih svetovnih nogometnih zvez, pač pa v dejstvu, da je na položaj selektorja imenoval 'neprimernega' kandidata, ki v kvalifikacijah za nastop na svetovnem prvenstvu ni bil uspešen.

Selektorja Venturo je Tavecchio odstavil dva dni po športno-kulturnem debaklu. Ljudstvo pa še ni bilo potešeno, manjkala je kri! Tavecchio naj končno prevzame odgovornost za neuspeh, so si bili enotni v Italiji. V državi, kjer je nogomet pomembnejši od politike in vsakdanjega kruha, kaj drugega tudi ni bilo mogoče pričakovati. Žalosti zgolj dejstvo, da je Tavecchio, rasističnim, diskriminatornim in nestrpnim izjavam navkljub, ostal na vodilnem položaju do sedaj.

Mar niso prav osebe na vodilnih položajih, bodisi v politiki, bodisi v gospodarstvu, bodisi v športu tiste, ki naj bi dajale zgled družbi? Prav to, nemoralno vedenje vodilnih in odgovornih oseb, pa slab ugled organizacij v katerih delujejo. S kontroverznimi in nestrpnimi izjavami delajo več škode kot koristi za družbo. Žal pa je družba preveč apatična in pogosto 'presliši' take izjave, ki se s časom (pre)hitro množijo.