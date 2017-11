Obsodba neonacističnega napada v Mariboru

Skupnost KC Pekarna najostreje obsoja sobotni neonacistični napad iz sovraštva na člana skupnosti in sporoča, da v Pekarni ni prostora za neonaciste in fašiste

Protesti v Ljubljani, 30.novembra leta 2012 ... med udeleženci so se znašli tudi neonacisti

© Igor Škafar

Iz skupnosti KC Pekarna, ki je nekakšna mariborska različica ljubljanske Metelkove, so sporočili, da je sobotni napad, ki ga je v zgodnjem jutru nad posameznikom zakrivila skupina petih moških, očiten dokaz strahopetnosti in obupanosti posameznikov oziroma posameznic, ki so po njihovem produkt družbeno-ekonomskega sistema v katerem živimo.

"Vdor v rezidenčni prostor med spanjem, rop, brcanje v glavo, trebuh in rebra s škornji, vse do nezavesti, fašistični vzkliki in bahanje z neonacističnimi tetovažami, kakor bi lahko na kratko povzeli sobotni napad, bi naj (predvidoma) služili kot ustrahovalne metode za vse posameznice_ke in skupnosti, ki se borimo proti fašizmu in ponovnem vzponu nacizma. A idej solidarnosti in svobode se ne da poteptati," so zapisali v kolektivu Pekarne ter dodali, da nestrpnežem sporočajo, da jim ne bo uspelo.

"Ne glede na to, da imate somišljenike_ice in vodje med politiki, sodniki in morda tudi v policiji, ki tovrstne napade ne jemlje dovolj resno, je dejstvo, da ste vi tisti, ki ste prestrašeni_e in izkoriščani_e s strani tistih, ki želijo denar in oblast," so poudarili v sporočilu za javnost.

Izrazili so tudi zaskrbljenost, da želi policija napad omiliti in ga prikazati kot tatvino ali rop, po njihovi oceni gre namreč za napad na svobodoljubje, na napad nestrpnosti nad strpnostjo. "Oblast pozivamo, da se na primer odzove skrajno resno in prikrivanje prave narave dejanja smatramo za neodgovorno, morda tudi namerno," so še dodali.

Podpisniki skupne izjave so, poleg posameznikov in posameznic iz KC Pekarna, tudi Društvo ljubiteljev knjig Ciproš, KUD Solar Pulse Music, Cannabis Social Club Maribor, APD Kozjak Maribor, Zeitklub, Kulturno društvo Mladinski center IndiJanez, Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multukulturno sodelovanje Pekarna Magdalenske mreže, Društvo Center za pomoč mladim Maribor, Mladinski kulturni center Maribor, Ustanova Iboga, Produkcijski atelje Horton, Glasbena skupina Polyzone, Potapljaško društvo Maribor, glasbene skupine Djembabe, Dweal, Krokar, Coma Stereo in alternativna glasbena delavnica Gustaf.