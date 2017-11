Novo klicanje trojke

SDS danes v Bruslju o Sloveniji kot državi, ki je Iranu pomagala graditi atomsko bombo in kemično orožje

Izsek iz prezentacije za PANA Boruta Mekine (Mladina)

© Borut Mekina

Danes bo stranka SDS v Bruslju, pred parlamentarci posebnega odbora Evropskega parlamenta, ki se ukvarja s pranjem denarja (PANA), poskušala Slovenijo opisati kot državo, ki je Iranu pomagala graditi atomsko bombo in kemično orožje. Evropskim poslancem so iz SDS včeraj že poslali gradivo v angleščini, v katerem pišejo o slovenskem kriminalu stoletja in v katerem so med drugim zapisali:

"Glede na ugotovitve institucij EU in ZDA je Iran uporabljal denar, opran v Sloveniji, za financiranje: materialov, potrebnih za gradnjo atomskih bomb, komponent za kemično orožje in za iranske vohune, ki so se infiltrirali v nuklearne, varnostne in obrambne institucije v EU in ZDA."

Gre za primer Iraja Farrokhzadeha, britanskega državljana iranskega rodu, ki naj bi med letoma 2009 in 2010 po navedbah SDS preko NLB “opral” za skoraj milijardo evrov denarja. V tem času naj bi slovenske nadzorne institucije odpovedale, odgovorni v banki in na vladi - tedaj pod vodstvom Boruta Pahorja - pa naj bi molčali. Kaže, da so v SDS preko mednarodne skupnosti začeli ostro predvolilno tekmo; krivda levice je tokrat apokaliptičnih razsežnosti.

Kaže, da so v SDS preko mednarodne skupnosti začeli ostro predvolilno tekmo; krivda levice je tokrat apokaliptičnih razsežnosti.

Primer bo danes v imenu SDS predstavil predsednik bančne preiskovalne skupine Državnega zbora Anže Logar, debato bo mogoče ob 10. uri spremljati na tem spletnem naslovu, Evropska skupina zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu (S&D) pa je predlagala, da svoj vidik predstavi tudi zgoraj podpisani novinar Mladine s to grafično ponazoritvijo, ki jo lahko vidite v fotogaleriji spodaj.

Transakcije, ki jih je izvajal Farrokhzadeh, so seveda bile nenavadne. Ampak dejansko nič kaj nenavadne v mednarodnem kontekstu. V zadnjih letih so namreč ameriški regulatorji praktično vse evropske banke obtožili in obsodili pranja denarja. Številke so vrtoglave. Največja francoska banka BNP Paribas naj bi oprala 160 milijard dolarjev, druga največja nemška Commerzbank 250 milijard ameriških dolarjev...

Šlo je za spopad med EU in ZDA do politike na Bližnjem vzhodu. Pritisk ZDA na Evropo je kulminiral leta 2008, ko so se vse večje evropske banke ustrašile njihovih sankcij, tisto leto pa je Iranec prišel tudi v Slovenijo odpreti račun na NLB. Zanimivo, račun v NLB je odprl s priporočilo švicarske banke Credit Suisse.

Z NLB je posloval od februarja 2009 do srede 2010 in ves ta čas so v banki o njem razpravljali, kažejo interni zapisniki. A poslovanja z njim niso prekinili, saj so transakcije večinoma prihajale iz iranske izvozne banke, ki je sicer bila na listi ameriških sankcij, ne pa na listi sankcij EU.

Razlog, zaradi katerega je Iranec prišel v NLB, je bil očiten: NLB nima ameriške podružnice in je ZDA ne morejo kaznovati, hkrati pa ima še iz časa Jugoslavije zelo dobro mrežo bank, s katerimi sodeluje. To pa je tudi razlog, zaradi katerega je NLB, pri poslovanju Iranca dobila nekaj sto zavrnitev transakcij drugih bank, s katerimi je morala sodelovati.

Razlog, zaradi katerega je Iranec prišel v NLB, je bil očiten: NLB nima ameriške podružnice in je ZDA ne morejo kaznovati, hkrati pa ima še iz časa Jugoslavije zelo dobro mrežo bank, s katerimi sodeluje. To pa je tudi razlog, zaradi katerega je NLB, pri poslovanju Iranca dobila nekaj sto zavrnitev transakcij drugih bank, s katerimi je morala sodelovati.

Ostale države, z bankami, ki so imele podružnice v ZDA in ki so jih ZDA enkrat že sankcionirale, so po letu 2008 postale izjemno pazljive na poslovanje z Iranom. Leta 2010 so se tako končno v Sloveniji zaradi Iranca prižgale rdeče luči.

Razlog je bilo poizvedovanje francoskega urada za pranje denarja in pričakovana odločitev Sveta EU, da proti Iranu uvede podobne ekonomske sankcije, kot ZDA. Julija 2010 je tako tudi na EU listo sankcij prišla že omenjena iranska banka za obnovo in razvoj, preko katere je posloval v NLB tudi Iraj Farrokhzadeha. Tako se je aktiviral celotni ustroj slovenskih institucij: V tujini je začela poizvedovati Sova, na več kot 32 drugih uradov za pranje denarja je poizvedbe poslal slovenski urad, v NLB je prišla inšpekcija Banke Slovenije in NLB je izvedla posebno revizijo.

Rezultat vseh teh postopkov je bil sledeč: Inšpekcije in revizije so jeseni 2010 ugotovile, da je Iranec nekaj dni po formalni uvedbi sankcij uspel preko NLB izvesti še dve "prepovedani" transakciji iz tedaj že sankcionirane iranske izvozne banke v skupni višini 360 tisoč evrov. Ugotovili so, da so v NLB tedaj še vedno “ročno” preverjali, ali je naslovnik transakcije pod sankcijami ali ne. Hkrati pa so inšpektorji Banke Slovenije sklenili, da bi morala pooblaščenka za pranje denarja že takoj o primeru Iranca poročati upravi NLB in uradu za preprečevanje pranja denarja.

Rezultat tega primera je bil, da so v NLB uvedli avtomatizirano preverjanje primerov pranja denarja preko tako imenovanega "robota” sistema Siron AML, ki v živo spremlja vsa nakazila. Poleg tega so v banki zaposlili sedem novih ljudi v centru za skladnost poslovanja, ki je po novem neposredno odgovoren upravi in lahko deluje samostojno. Seveda je ob tem NLB tudi prekinila vso poslovanje z Iranom. Vseh 32 kontaktiranih agencij za preprečevanje pranja denarja in evropska varnostno obveščevalna skupnost pa na drugi strani niso glede Iranca ugotovili nič posebnega.

Če so glede Irnca v Sloveniji po trditvah SDS odpovedale vse institucije, so na mestu tudi naslednja vprašanja: Je morda odpovedal Andrej Rupnik, ki ga je na mesto direktorja obveščevalne agencije Sova imenovala vlada Janeza Janša in ki je ostal na čelu Sove do srede 2010, ves čas torej, ko je Iranec posloval v Sloveniji?

In če je Iranec preko Slovenije res kupoval dele za atomsko bombo - kako to, da mednarodna skupnost vse do danes ni razpisala tiralice?

Je morda odpovedala generalna državna tožilka Barbara Brezigar, ki je to funkcijo opravljala do srede leta 2011?

Kaj pa, če je odpovedal Miran Vičič, ki ga je bil na funkcijo člana uprave NLB imenovala vlada Janeza Janše in ki je bil v času, ko je Iranec posloval z NLB, obveščen o primeru, kot kažejo interni zapisniki NLB?

Ali pa ministrstvo za pravosodje, ki je leta 2012, pod vodstvom ministra Senka Pličaniča, glede tega primera kontaktiralo z Francijo?

In če je Iranec preko Slovenije res kupoval dele za atomsko bombo - kako to, da mednarodna skupnost vse do danes ni razpisala tiralice?

V SDS so se na današnji trenutek dobro pripravili. Dokumente o Irancu so namreč v SDS dobili že leta 2015. Celoten primer je namreč popisan v revizijskem poročilu NLB iz leta 2010, ki jim ga je NLB poslala pred dvema letoma. A primer so razkrili šele zdaj, pol leta pred volitvami.

Poleg tega so se premišljeno spravili tudi na "Mladino". Ta teden je odgovorni urednik Nove24TV Miro Petek napisal tekst, v katerem je Mladino označil za "fake news" medij, ki je v lasti podjetij iz davčnih oaz. V SDS so tekst prevedli v angleščino in ga poslali vsem evropskim poslancem, članom odbora PANA, češ, poglejte kaj drugi mediji pišejo o Mladini.

Vse to smo sicer že videli. V SDS so že leta 2010 predsednika države Danila Türka obtožili mednarodnega terorizma. A takrat je šlo za navadno bombo, tokrat gre za atomsko.