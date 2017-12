Lažne novice o prepovedi prodaje kebaba

Zlasti britanski in nemški mediji so pred dnevi poročali, da namerava Evropski parlament na zasedanju v prihodnjem tednu sprejeti odločitev, na podlagi katere v EU ne bo več dovoljeno prodajati priljubljenega kebaba döner. V pisarni evropskega parlamenta v Ljubljani so nam pojasnili, da je to lažna novica.

Evropska komisija predlaga, da bi dovolili uporabo fosfatov tudi v zamrznjenem mesu, ki se uporablja za izdelavo kebaba. Poslanci odbora za zdravje v Evropskem parlamentu temu iz zdravstvenih razlogov nasprotujejo, ker je več študij pokazalo, da fosfati kot dodatek k hrani povečujejo možnosti, da ljudje zbolijo za srčno-žilnimi boleznimi. Fosfat je naravno prisoten v več vrstah hrane, vendar ga človeško telo v obliki dodatkov absorbira veliko več. Za zavrnitev predloga evropske komisije mora na plenarnem zasedanju evropskega parlamenta med 11. in 15. decembrom glasovati absolutna večina, kar je vsaj 376 poslancev. V tem primeru bo evropska komisija morala pripraviti nov predlog.

Evropska agencija za zdravo hrano (EFSA) preverja varnost dodatkov fosfata v hrani. Poročilo o tem mora pripraviti do konca leta 2018, razlagajo v evropskem parlamentu. Gre za dodatke, ki omogočajo, da se meso ne izsuši in ohrani okus.

V Evropskem parlamentu še pojasnjujejo, da evropska pravila zdaj na splošno ne dovoljujejo uporabe fosfatov kot dodatkov v pripravljenem mesu. Na podlagi združevanja izjem, ki jih sedanji pravni red EU dovoljuje, jih proizvajalci vse bolj uporabljajo za ohranjanje okusa in kot sredstvo proti izsuševanju mesa. Evropski poslanci izpostavljajo, da so znanstveniki leta 2012 dokazali povezavo med dodatki fosfatov v hrani s povečanim tveganjem za obolelost za srčno-žilnimi boleznimi.

Agencija EFSA je potem leta 2013 ugotovila, da tega tveganja ni mogoče pripisati vnosu fosforja oziroma njegovih dodatkov. Istega leta je nova študija v ZDA nakazala povezavo med vnosom fosforja in povečanjem umrljivosti prebivalcev ZDA, navajajo v evropskem parlamentu.

V pisarni evropskega parlamenta v Ljubljani so nam razložili, da so na podlagi veljavne evropske zakonodaje dodatki fosfatov dovoljeni v klobasah, v katerih je meso tako zmleto, da ni več videti mišic in maščob, v mesu za hamburgerje, ki vsebuje vsaj 4 odstotke zelenjave ali žit. Prav tako jih je dovoljeno uporabiti v klobasah Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad, Bílá klobása, Vinná klobása, Sváteční klobása, Syrová klobása in finski božični klobasi.

Nobeni dodatki niso dovoljeni v svežem mesu. Evropska komisija ugotavlja, da države članice veljavnih pravil EU ne uporabljajo ustrezno. Podatki o uporabi fosfatov v kebabu ni. Na podlagi odzivov proizvajalcev v evropskem parlamentu sklepajo, da jih v določeni meri že uporabljajo.