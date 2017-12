O žvižgačih nocoj v Ljubljani

Transparency International Slovenia in Društvo novinarjev Slovenije nocoj vabita na pogovor ob vročem čaju, ki bo dišal po družbeni odgovornosti

Ob mednarodnem dnevu boja proti korupciji v sklopu Dnevov integritete 2017 organiziramo pogovor se bo nocoj ob 19. uri v Kavarni Union odvila okrogla miza z naslovom Žvižgači – varuhi javnega interesa.

Gosti bodo dr. Alma Sedlar – avtorica knjige Žvižgači, mediji in korupcija, dr. Igor Šoltes – evropski poslanec, Skupina Zelenih, Vid Doria – generalni sekretar TI Slovenia in Anuška Delić – preiskovalna novinarka Dela in članica mednarodnega konzorcija preiskovalnih novinarjev ICIJ. Pogovor bo vodil novinar Mladine Borut Mekina.

"Žvižgači so nepogrešljivi pri razkrivanju gospodarskega kriminala, davčnih utaj, korupcije in dejavnosti vladnih agencij in služb. Žvižgač po takšnem razkritju navadno ostane brez službe, je šikaniran, sodno preganjan ali zaprt. Zakaj so žvižgači in njihova razkritja za družbo pomembni? Zakaj jih je potrebno zaščititi in kako? Kakšen je njihov vpliv na spremembe v politiki, na javni in zasebni sektor? Dotaknili se bomo metodologije pri obsežnih odtekanjih informacij, kot so rajski dokumenti in vloge medijev pri obdelavi podatkov in zgodb? Spraševali se bomo tudi o pomenu fenomena anonimnih pisem in zaščiti virov informacij? Ali so avtorji anonimk žvižgači ali le »spin doktorji«?" so zapisali organizatorji dogodka.

Udeležba na dogodku je brezplačna, zainteresirano javnost pa organizatorji prosijo, da se predčasno potrdi na e-naslov info@transparency.si.