Boj se Madžarov, ki prinašajo milijone?

Tajna pogajanja o gradnji drugega tira

Kam bo odpeljal vlak Mira Cerarja?

© Borut Krajnc

Ministrstvo za infrastrukturo je v imenu vlade pripravilo izhodišča za sporazum z vlado Viktorja Orbana. Ta bo gradnjo poldrugo milijardo evrov vrednega drugega tira železnice Divača–Koper podprla z do 200 milijoni evrov svojega vložka, na zaprtih pogajanjih pa naj bi se strani dogovorili, kaj bodo Madžari dobili v zameno. Že sedaj naj bi bilo jasno, da jim Slovenija ne namerava prepustiti dostopa do morja ali lastništva nove železnice. »V sporazumu bo opredeljeno, da se ne posega v dejavnosti Luke Koper in da se ne dodeljuje dostop do morja. Zapisano bo tudi, da je infrastruktura drugega tira v lasti Slovenije,« so zatrdili na ministrstvu.

Toda vse dokler sporazum ne bo tudi uradno podpisan, slovenska javnost ne bo podrobno izvedela, kakšno korist bo Madžarska imela od svojega vložka. V stranki Levica opozarjajo, da so tajna pogajanja v nasprotju z zakonom o zunanjih zadevah, po katerem bi vlada morala pred začetkom pogovorov pridobiti soglasje parlamenta. »Ministrstvo bi moralo državnemu zboru dati v potrditev pobudo, ki bi morala nujno vsebovati predlog stališč in sestavo pogajalske delegacije. Očitno je, da je vlada pogajanja pripeljala že skoraj do zaključka, o tem pa parlament ne ve ničesar. Gre za grobo kršitev demokratičnih postopkov in dogovarjanje za hrbti prebivalk in prebivalcev Slovenije – v njihovo škodo,« je na novinarski konferenci Cerarjevo vlado okrcal poslanec Levice Matej Vatovec. Levica, ki zaradi tega zahteva prekinitev pogovorov, še opozarja, da bo Slovenija drago plačala soudeležbo Madžarske pri projektu. Sosedje bodo sodelovali pri delitvi dobička, ustvarjenega z drugim tirom, hkrati pa jim ne bo treba plačevati obratovalnih stroškov in nadomestil za dosegljivost tirov. »Gradnja drugega tira brez Madžarske je za Slovenijo preprosto cenejša,« je opozoril Vatovec.

Podobno je že pred referendumom o projektu trdil ekonomist Jože Damijan, dokazoval je, da bi naša država v obdobju gospodarske rasti brez večjih težav nadomestila »madžarskih« 200 milijonov, to pa bi pomenilo, da tujcem ne bi bilo treba ponujati posebnih ugodnosti pri projektu. V Mladini smo že poleti poročali o močni težnji Madžarov po obvladovanju Luke Koper, pred nekaj dnevi pa je za dodatno razburjenje poskrbel predsednik sveta delavcev v pristanišču Mirko Slosar z navedbami, da naj bi vlada načrtovala oddajo v najem dela zemljišč ob morju Madžarski.

Miro Cerar strahove sicer zavrača in pravi, »šokiran sem nad obsegom vsega tega nagajanja, dezinformacij in tudi laži.«