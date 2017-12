Poziv k bojkotu skrajno desničarskih ministrov

Odločen upor proti naslednikom nacizma v novi avstrijski vladi je etična, državljanska in politična odgovornost vseh

© Pixabay

Na Dunaju je pred božičnimi prazniki prisegla nova avstrijska vlada pod vodstvom kanclerja Sebastiana Kurza, ki jo sestavljajo njegova konservativna ljudska stranka (ÖVP) in skrajno desni svobodnjaki (FPÖ) pod vodstvom Heinza-Christiana Stracheja. Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen je novo vlado pozval, naj spoštuje pravice manjšin ter zagotavlja blaginjo vseh v Avstriji, tudi nedržavljanov. »Ravnanje z najšibkejšimi pokaže, koliko so resnično vredne naše vrednote,« je po poročanju STA dejal v govoru.

Nova črno-modra vlada šteje 16 članov. Sedem ministrov in kancler prihajajo iz ljudske stranke, šest iz vrst svobodnjakov. Vsaka stranka ima še po enega državnega sekretarja. Edini član prejšnje vlade, ki je tudi v novi vladi, je 31-letni kancler Kurz, ki je postal najmlajši premier v Evropi. Heinz-Christian Strache je podkancler.

Benjamin Abtan, predsednik evropskega protirasističnega gibanja EGAM in nekdanji francoski zunanji minister Bernard Kouchner s sopodpisniki v javnem pismu pozivata k bojkotu skrajno desničarskih ministrov in predsedstva Avstrije svetu EU v drugi polovici letošnjega leta.

»Ne glejmo vstran: nasledniki nacizma so prevzeli močne položaje v novi avstrijski vladi. To nas vse skrbi, ker smo vsi ogroženi zaradi njihove grozljive ideologije sovraštva. Demokracija in Evropa se soočata z novim udarcem, ki je zanju lahko usoden. To je nevaren korak«, piše v pismu. Ta novica je bila sprejeta v politiki in na ulici s tišino in apatijo.

Podpisniki pisma zavračajo prepričanje, da je širjenje nacionalizma in konec demokracije neizogibno, pa da bi bilo ukrepanje proti naslednikom nacizma nesmiselno ali celo nelegalno. Nasprotno, verjamejo, da je odločen upor etična, državljanska in politična odgovornost vseh.

Zato pozivajo k izobčenju avstrijske vlade iz Evrope, kar pomeni, da nobenega avstrijskega skrajnega desničarskega ministra ne bi smel sprejeti nobeden od njegovih evropskih kolegov, ti ministri ne bi smeli sodelovati na nobenem srečanju ali nihče se z njimi ne bi smel srečevati. To tudi pomeni, da bi voditelji držav in vlad morali bojkotirati avstrijsko predsedstvo svetu EU v drugi polovici leta 2018.

Popuščanje pri širjenju ideologij, ki so povzročile uničenje Evrope, ne bo pomagalo ustvariti njene prihodnosti, odločen boj za njene temeljne vrednote pa bo, opozarjajo podpisniki.