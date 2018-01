Za Samsung naj bi delali tudi otroci

»Od pravosodnega sistema zahtevamo, da kaznuje nesprejemljivo razliko med Samsungovimi etičnimi zavezami in dejanskimi razmerami v tovarnah«

Samsung proizvaja tudi eno od najbolj priljubljenih znamk pametnih mobilnih telefonov

Dve francoski nevladni organizaciji sta vložili tožbo proti južnokorejski družbi Samsung. Obtožujeta jo, da v tovarnah na Kitajskem zanjo delajo otroci in na druge načine zlorabljajo zaposlene, ki imajo zaradi tega resne zdravstvene težave. »Od pravosodnega sistema zahtevamo, da kaznuje nesprejemljivo razliko med Samsungovimi etičnimi zavezami in dejanskimi razmerami v tovarnah,« pravijo v nevladnih organizacijah Peuples Solidaires in Sherpa.

V Samsungu njune obtožbe zavračajo. Trdijo, da zanje otroško delo pod nobenim pogojem ni sprejemljivo. »Samsung vestno spoštuje lokalne in mednarodne norme in delovnopravno zakonodajo. Enako zahteva od svojih dobaviteljev,« pojasnjujejo.

Francoski nevladni organizaciji se opirata na ugotovitve organizacije China Labor Watch group, ki trdi, da je v kitajskih tovarnah odkrila, da otroci proizvajajo samsungove izdelke, drugi zaposleni pa imajo resne zdravstvene težave. Ob tem pa Samsung trdi, da je njegov cilj postati eno najbolj etičnih podjetij na svetu. S to trditvijo Samsung po oceni Peuples Solidaires in Sherpa zavajajo potrošnike in goljufajo pri oglaševanju.

Organizacija Sherpa je leta 2014 proti Samsungu že vložila podobno tožbo, a je ta bila zavrnjena. V tokratni tožbi, ki obsega 40 strani, navaja nove dokaze. Organizacija China Labor Watch group v tovarne pošilja svoje aktiviste pod krinko, da so delavci. Na tak način v tovarnah, ki proizvajajo za Samsung, zbira podatke od leta 2012.

Francija je lani poostrila zakonodajo, ki je odziv na tragedijo v Bangladešu, kjer je pred leti več tisoč delavcev umrlo v tovarni, kjer so šivali oblačila za zahodna podjetja, ki se je porušila. Nevladni organizaciji pojasnjujeta, da sta tožbo vložili v Franciji zato, ker Samsung s dvojimi trditvami zavaja potrošnike v Franciji. S tožbo želita pritegniti pozornost tudi v drugih državah, prav tako razlagata, da ne gre le za Samsung, ampak za spoštovanje delavskih pravic nasploh.

V Južni Koreji, kjer je Samsung nacionalni ponos, so sodišča začela objavljati sodbe v prid delavcem, ki so proti podjetju vložili tožbe, ker so prepričani, da so zaradi vpliva kemikalij, ki jih uporabljajo pri delu, zboleli. Mnogi nekdanji samsungovi zaposleni so zahtevali odškodnino ali finančno pomoč od vlade oziroma Samsunga za poklicno bolezen.

Samsung je prizadela tudi kriza vodenja potem ko je bil njegov dejanski vodja Lee Jae-yong zaradi podkupovanja in drugih kaznivih dejanj obsojen na zaporno kazen, vodilni oddelkov za polprevodnike, mobilne naprave in televizorje pa so odšli.