Državljanska dieta

Koristno bi bilo, če bi jedli manj mesa

Zakol živali v klavnicah se v zadnjih letih povečuje.

© Profimedia

Meso je pomemben vir hrane za ljudi. Vsebuje veliko beljakovin, železo, cink ter vitamine B in A. Meso ni nenadomestljiv vir teh hranil, je pa zelo priročen, dostopen in lahko izkoristljiv vir. In prehranski strokovnjaki se strinjajo, da meso in druga živila živalskega izvora spadajo v okvir zdrave prehrane. Seveda, če z njimi ne pretiravamo in jih primerno kombiniramo z drugimi živili, predvsem zadostnimi količinami sadja in zelenjave.