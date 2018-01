Zaenkrat nič novih sankcij proti Rusiji

Vlada ZDA se je odločila, da je dovolj že grožnja

Vladimir Putin in Donald Trump sta si segla v roko ...

Vlada predsednika ZDA Donalda Trumpa bi se morala do ponedeljka odločiti, ali bo uvedla sankcije proti Rusiji v skladu z lani potrjenim zakonom "o zoperstavljanju ameriškim nasprotnikom s sankcijami", vendar pa je State Department sporočil, da že grožnja s sankcijami deluje in škodi ruski prodaji orožja.

Omenjeni zakon so sprejeli lani poleti in poleg Rusije zadeva tudi druge države, kot sta Iran in Severna Koreja. Vendar pa je bilo vprašanje Moskve vedno v ospredju zaradi določila, ki Trumpu prepoveduje odpravo sankcij proti Rusiji brez dovoljenja kongresa.

To je bil tudi glavni namen zakona, ki je bil sprejet skoraj soglasno in tako Trumpov veto ni bil mogoč. Trump je zakon lani podpisal z odporom in dejal, da je hudo pomanjkljiv ter posega v pooblastila izvršne veje oblasti.

Zakon med drugim določa roke, do katerih mora vlada poročati kongresu o tem, ali države, kot je Rusija, počnejo kaj takšnega, kar si zasluži sankcije. Zakon obenem grozi tudi drugim državam, podjetjem in posameznikom, ki opravljajo bistvene transakcije z ruskim in obveščevalnim sektorjem.

Tiskovna predstavnica State Departmenta Heather Nauert je v ponedeljek povedala, da je za zdaj dovolj že sama grožnja s sankcijami, zaradi česar se je že zmanjšala prodaja ruskega orožja v tujino. Podrobnejše informacije o tem so dobili kongresniki v zaupnem poročilu.

Omenjeni zakon grozi s sankcijami zaradi Ukrajine, zaradi kršenja človekovih pravic, med drugim pa tudi zaradi ruskega vpletanja v demokratične volitve po svetu, na čelu z ZDA.

Finančno ministrstvo ZDA je v petek uvedlo sankcije proti 21 posameznikom in devetim podjetjem oziroma organizacijam zaradi dejavnosti na območju ukrajinskega polotoka Krim, ki ga zaseda Rusija. Med drugim je pod sankcijami tudi ruski minister za energijo Andrej Čerezov.

Finančno ministrstvo ZDA se je v ponedeljek pripravljalo tudi na objavo seznama oligarhov, ki so blizu predsedniku Rusije Vladimirju Putinu. Ta "sramotilni" seznam ne prinaša sankcij, je pa sprožil preplah med ruskimi bogataši, ker bi jim lahko uvrstitev nanj onemogočila posle v ZDA ali pa bi se v prihodnje izkoristil za sankcije.

Ta politični seznam naj bi bil sporočilu Putinu, da bo moral za vpletanje v ameriške volitve plačati visoko ceno. Vse to ob dejstvu, da predsednik ZDA Donald Trump javno zavrača obtožbe o ruskem vpletanju v ameriške volitve. Seznam kljub napovedim, da bo objavljen v ponedeljek, še ni bil objavljen.