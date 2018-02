Izšla je posebna številka Mladine o Vladimirju Putinu

Mladina Osebnosti: Putin

Po nemški kanclerki Angeli Merkel in papežu Frančišku bo nova posebna izdaja Mladine posvečena ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. Besedila za tretjo številko biografij pomembnih osebnosti je prispeval novinar Andrej Stopar, odgovorni urednik Prvega programa Radia Slovenija in nekdanji dopisnik iz Moskve. Od 2. februarja na vseh prodajnih mestih in tudi v naši spletni trgovini.

Kdo je Vladimir Putin? Veliki državnik? Tajni oligarh? Avtokratski teptalec človekovih pravic in zatiralec opozicije v Rusiji? Up nasprotnikov ameriške hegemonije v svetu? Restavrator monarhične veličine Rusije ali mogočnosti sovjetske države?