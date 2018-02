Dogodek leta

Elon Musk je v vesolje uspešno poslal raketo Falcon Heavy, spremlja pa jo pesem Davida Bowieja Space Oddity

Prvi mož zasebnega vesoljskega podjetja in izumitelj ter lastnik tovarne električnih avtomobilov Tesla Elon Musk je včeraj iz vesoljskega izstrelišča Kennedy v Cape Canaveralu na Floridi, kjer je Nasa vedno pošiljala svoje rakete s človeško posadko v vesolje. Musk je uspešno izstrelil svojo do zdaj največjo raketo Falcon Heavy, dogodek pa je na floridski obali spremljalo več tisoč ljudi, prek spleta pa več milijonov.

Raketa Falcon Heavy

© Flickr / Official SpaceX Photos

Falcon Heavy je trenutno najzmogljivejša raketa na svetu, saj je na krovu rakete tudi Teslin roadster, avto, ki ga je Elon Musk poslal na potovanje okoli vesolja. Za volan so posedli lutko, imenovano Starman, ki je oblečena v črno-belo vesoljsko obleko, v avtu pa se bo predvajala skladba Space Odity leta 2016 preminulega glasbenika Davida Bowieja.

Njegova začrtana pot bo raketo ponesla v bližino Marsa, tam pa obstaja le majhna možnost, da bi se lahko zaletela v planet. Če bo ostala na svoji poti, bo lahko milijone let plula po vesolju. Ampak tudi Elon Musk ni bil prepričan, ali bo izstrelitev uspela, saj je možnost popolnega uspeha postavil na 50 odstotkov. Na dan izstrelitve je pihal močan veter, tako da je raketa poletela v vesolje s triurno zamudo. Na koncu se je veter umiril, nebo se je razjasnilo in Falcon je poletel in se zapisal v zgodovino, poroča The Guardian.

Sredinska nosilna raketa ni srečala svojega cilja in je na gladino morja pristala s hitrostjo 450 kilometrov na uro.

Približno po treh minutah, ko je bil izstreljen, sta se dve stranski potisni raketi odstranili in uspešno izvedli navpični pristanek, takoj je nastopila druga faza, ki pomeni vstop v orbito Zemlje. Edina pomanjkljivost v celotni misiji je bila sredinska nosilna raketa, ki bi mogla pristati na na plavajoči platformi v Atlantiku, a ji ni uspelo, tako da je pristala približno 100 metrov od svojega cilja in s hitrostjo 450 kilometrov na uro.

Elon Musk ima vizijo o življenju na Marsu. Je del nove generacije vesoljskih pionirjev, ki vključuje Jeffreya P. Bezosa, lastnika Amazona, ki je rekel, da je eden izmed ciljev za njegovo podjetje, Blue Origin, omogočanje življenja v vesolju. Tudi ameriško podjetje z velikimi investicijami iz Luksemburga, Planetary Resources, upa, da bo v prihodnosti lahko minirala asteroide za dobiček, podjetje Moon Express pa ima vizijo o transportu na luno in nazaj.

sB_nEtZxPog