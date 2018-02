Danes stavka okoli 40.000 ljudi

Po navedbah šolskega sindikata Sviz (Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije) je danes na shodu približno 20.000 ljudi

Stavka javnega sektorja, prisotnih 20.000 ljudi

© Borut Krajnc

Danes je na vrsti stavka v vrtcih, šolah in drugih izobraževalnih ustanovah, kot so glasbene in višje šole. Stavke niso izglasovali le na univerzah, kjer so sicer solidarni s stavkajočimi, vendar vidijo konceptualne in vsebinske razlike med zahtevami Sviza in Visokošolskega sindikata Slovenije, prišli so le nekateri posamezniki. Za stavko se je odločilo kar 40.000 zaposlenih. Zahtevajo ovrednotenje razredniškega dela, višji regres za zaposlene z minimalno ali nižjo plačo in povišanje plač za od dva do tri plačne razrede, po potrebi pa bodo stavko v prihodnjih dneh še zaostrili.

Na protestnem shodu, ki bo potekal danes ob 12h na Kongresnem trgu v Ljubljani, je ena izmed prvih govornic predsednica glavnega odbora sindikata Jelka Velički, kot zadnji pa glavni tajnik Branimir Štrukelj, ki je v intervjuju za RTV izjavil, da je stavka ustavna pravica, ki se je drugače kot z zakonom ne da omejiti. Prav tako bo prisotne nagovorila predsednica evropskega dela Izobraževalne internacionale, globalnega združenja izobraževalcev (ETUCE), Christine Blower. V nekaterih zavodih danes ne bodo stavkali, saj so stavkali že 24. januarja, kot na primer v Murski Soboti, kjer vseh osem enot vrtca dela. Tudi Center za družine Murska Sobota je pomoč ponudil vsem staršem, ki svojim otrokom ne morejo zagotoviti varstva, naj jih pripeljejo v dvorec Rakičan, kjer jim ponujajo varstveni program do 16. ure. Na Osnovni šoli Koper so danes sprejeli dva otroka, v blejski vrtec pa je prišlo le 15 otrok, saj so starši v celoti podprli stavko.

Na shod so stavkajoči prišli oblečeni v modre Svizove brezrokavnike, ki organizira današnjo stavko in sindikalne zastave. Še pred začetkom pa so se čez Ljubljano razširili zvoki piščalk, trobelj, na trgu pa jih je pričakala tudi glasba in stojnica, kjer delijo čaj. Vladajočim skozi transparente sporočajo, da so oni tisti, ki so jih "izobrazili za stol, na katerem sedite danes", šolsko ministrico Majo Makovec Brenčič pošiljajo nazaj v šolske klopi, za ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja pa pravijo, da se je "skril v Dubaj, ker noče vrniti vzetega nazaj."

Prav tako je stavkajoče podprla politična stranka Levica. "V Levici se bomo tudi v prihodnje borili za boljši jutri slovenskega delavstva ter aktivno podpirali sindikalne aktivnosti, ki prispevajo k zmanjševanju neenakosti v slovenski družbi ter k pravičnejši delitvi družbenega bogastva. Blaginja pripada vsem, ne le peščici", so zapisali v pismu podpore stavkam javnega sektorja.

Policisti so svojo stavko začeli že v ponedeljek, napovedali pa so jo Policijski sindikat Slovenije in Sindikat policistov Slovenije. Stavki se je pridružilo več kot 9.000 zaposlenih v policiji in na notranjem ministrstvu. Kljub stavki, za policiste veljajo nekatere zakonske omejitve, med drugimi ta, da bodo opravljali vse naloge, ki jih po zakonu morajo. Tako so morali poskrbeti za varovanje življenja in varnosti ljudi in vzdrževanje javnega redu. Pravosodni policisti, ki so stavkali že 24. januarja so zahtevali "da se pravilno ovrednoti naše delo, ki je sedaj, kar se tiče plač in odnosov, popolnoma razvrednoteno. "Na enem od transparentov, ki so jih nosili, je pisalo: "Vlada, za drobiž čuvamo morilce, da vi lahko mirno spite."

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije in Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije zahtevata višje plače, uveljavitev kadrovskih standardov in normativov, višje plačilo dela na praznik, v nedeljo in ponoči, prav tako pa tudi ustrezno ureditev drugih dodatkov za manj ugodne delovne razmere. Včeraj je stavkalo med 20.000 do 25.000 zaposlenih, vladi pa so sporočili da od zahtev ne odstopajo. Kljub stavki so poskrbeli za vso nujno nego in oskrbo v bolnišnicah. Zaposleni, po besedah predsednice Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije Jelke Mlakar, zahtevajo tisto, kar bi jim "država morala ponuditi na pladnju, če bi ji bilo mar za lastne državljane in zdravo deželo".

"Vlada, za drobiž čuvamo morilce, da vi lahko mirno spite." (eden od transparentov pravosodnih policistov)

Predsednik vlade Miro Cerar je na februarski seji vlade, vodstvom sindikatov javnega sektorja sporočil, da so njihove zahteve nerazumne, bistveno pretirane in bi sesule finančni sistem, če bi jim šli naproti. Napovedal je dialog in postopno približevanje v prihodnje.