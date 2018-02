Kje je denar?

Pol milijona težko tekmovanje, zmagovalcev in denarja pa ni. Tekmovalci so zato začeli sumiti, da gre za prevaro. Kot partner dogodka je na uradni spletni strani navedena tudi slovenska vlada.

Predsednik vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar je na Future Hack hackatonu razglasil odločitev ocenjevalne komisije, da je projekt Cherr.io najbolj inspirativni projekt iz Slovenije na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu

© Blockchain Slovenia / Facebook

Podjetje FutureHack je med 22. in 24. januarjem organiziralo »hackaton«, ki je potekal v času Svetovnega gospodarskega foruma v švicarskem Davosu. Šlo je za tekmovanje v programerskih spretnostih, kjer so morale sodelujoče ekipe v 48 urah rešiti najrazličnejše naloge, povezane s tehnologijo veriženja blokov. Partner dogodka je bila, če sodimo po uradni spletni strani, tudi slovenska vlada, saj je tam naveden njen logotip. Slednji zdaj sicer trdijo, da niso bili ne soorganizator ne partner in da je bilo delovanje vlade oziroma predsednika vlade Mira Cerarja omejeno izključno na njegovo sodelovanje ob podelitvi nagrad v Davosu 24. januarja, kamor so ga organizatorji povabili.

"Pobudnik in organizator projekta je organizacija Future of humanity, predstavniki katere so projekt predstavili državnemu sekretarju v kabinetu predsednika vlade RS Tadeju Slapniku, ki je zadolžen za področje spodbujanja razvoja blockchain tehnologije," so nam pojasnili na vladi.

A vrnimo se na začetek. FutureHack je iskal »nadarjene posameznike« in »skupine vrhunskih razvijalcev, oblikovalcev ter spletnih podjetnikov«. Nagradni sklad je skupaj znašal pol milijona ameriških dolarjev, glavna nagrada za slovenske tekmovalce je bila 125.000 dolarjev, vsak od zmagovalcev posameznih kategorij pa je lahko prejel po 25 tisoč dolarjev. Slovenski del hackatona je organiziral Noordung Hub, entiteta, ki deluje v okviru nekdanjega Ksevta danes državnega Vesoljskega centra Herman Potočnik Noordung, ki sta ga ustanovila občina Vitanje in slovenska vlada.

Odgovornosti za nastalo zmedo v pol milijona težkem tekmovanju zaenkrat še ni prevzel nihče.

Ob koncu hackatona, v sredo, 24. januarja, zvečer, je vsaka ekipa organizatorju ponudila delujočo tehnološko rešitev, finančne nagrade za najboljše bi morale biti podeljene dan po drugem tekmovalnem dnevu, torej 25. januarja. To se ni zgodilo. Organizatorji pa niso niti pojasnili, zakaj. Premier Miro Cerar je v Davosu podelil le priznanje za »najbolj inspirativni projekt«.

Šele 27. januarja je udeležence hackatona končno obvestil James Fan, predstavnik organizatorjev, da so se odločili skrbno preveriti kode in da bodo rezultate sporočili najkasneje do 5. februarja. Tudi to se ni zgodilo. Dan, kasneje, 6. februarja, se je sodelujočim oglasila Nena Dokuzov, slovenska predstavnica pri projektu in direktorica Noordung Huba, in sporočila, da se je žirija že odločila glede zmagovalcev, ni pa povedala, kdo so zmagovalci.

Sodniki na tekmovanju Future Hack 2018, med njimi je bila tudi slovenska predstavnica Nena Dokuzov (Noordung center/Noordung Hub/KSEVT)

© Futurehack.io

Na vladi so nam povedali, da so jim na Noordung Hubu pojasnili, da je žirija ocenjevanje izvajala z zamikom in da ni bilo mogoče izvesti ocenjevanja po predlaganih merilih s strani organizatorja zaradi pomanjkanja časa. Predsednik vlade je bil obveščen le o tem, da organizatorji oziroma njihova komisija do četrtka zvečer ni uspela oceniti vseh projektov in da bodo ostale nagrade podelili 5. februarja, dan kasneje pa je bil po informacijah na vladi izveden sestanek med organizatorjem in soorganizatorjem, na katerem je bilo ugotovljeno, da ni mogoče z gotovostjo trditi, da ima organizator na razpolago vsa sredstva za izplačilo nagrad, ki so bila obljubljena s strani organizatorja ob objavi Hackatona, zato je slovenski soorganizator predlagal, da se razglasitev nagrajencev in razglasitev nagrad izvede takrat, ko bo organizator posredoval informacijo, ali je zagotovil sredstva za podelitev nagrad. Po tistem komunikacije med organizatorjem in slovenskim soorganizatorjem naj ne bi bilo več.

"Poudarjamo, da republika Slovenija finančno ni bila udeležena pri oblikovanju nagrad, o čemer so bili obveščeni vsi prijavljeni sodelujoči timi na hackatonu. Vse nagrade, tako glavna nagrada za Slovenijo kot tudi posebne nagrade v okviru posameznih ciljev, so bile v pristojnosti organizatorja Futurehack.io, Noordung Hub pa je imel vlogo soorganizatorja in je skrbel za obveščanje potencialnih zainteresiranih prijaviteljev, koordinacijo aktivnosti v Sloveniji s slovenskimi ekipami in sodelovanje v žiriji v Davosu. Za nastalo situacijo je tako odgovoren organizator, zato predlagamo, da se s svojimi vprašanji obrnete nanje oz. na gospo Melindo Woolf, predstavnico Future of Humanity," so nam odgovorili na vladi in dodali, da slovenska vlada prav tako ni izbirala partnerjev ali soorganizatorjev pri projektu. "Noordung Hub, katerega dejavnosti koordinira Noordung center, pa je vključen v ekosistem Blockchain skupnosti v Sloveniji kot en od treh stebrov. Kot tak je bil identificiran s strani organizatorja za izvedbo hackatona."

"Za nastalo situacijo je tako odgovoren organizator, zato predlagamo, da se s svojimi vprašanji obrnete nanje oz. na gospo Melindo Woolf, predstavnico Future of Humanity." (pojasnilo Vlade RS)

Nena Dokuzov (Noordung center/Noordung Hub) nam je pojasnila, da finančne nagrade niso bile glavni motiv sodelovanja na hackatonu, temveč povečanje slovenskih startup blockchain podjetij na nacionalni in mednarodni ravni ter s tem povečanje možnosti dostopa do investitorjev iz mednarodne skupnosti. "Glede na to, da je bilo med sodelujočimi partnerji veliko renomiranih podjetij, med njimi tudi podjetje Consensys, ki sodeluje tudi pri vzpostavitvi Observatorija za blockchain tehnologije z Evropsko komisijo, nam je ta informacija pomenila razmeroma visoko kredibilnost organizacije dogodka," poudarja Nena Dokuzov.

Slednja o tem, zakaj finančne nagrade še niso bile podeljene, ne ve. Po njenih besedah se je organizator namreč odločil, da po zaključku glasovanja žirije, sam neposredno kontaktira udeležence oziroma projektne time. "Sodelujoče ekipe so se res potožile, skupaj z njimi smo se pritoževali kot soorganizator tudi mi, ker smo dobivali informacije od organizatorja z zamikom ali pa sploh ne, s slovenskimi ekipami pa smo bili ves čas trajanja hackatona v neposrednem kontaktu," dodaja Nena Dokuzov, ki je je še razkrila, da se jim je organizator sporočil, da bo v nadaljevanju vodil aktivnosti sam in ne v sodelovanju z Noordung Hubom oziroma z Noordung centrom.

Obljubljene denarne nagrade na tekmovanju Future Hack

© Futurehack.io

Sodelujoči tekmovalci so potožili tudi, da že med potekom projekta organizacija ni bila najbolj profesionalna, saj se je dogodek brez pojasnil zgodil pol ure kasneje kot je bilo napovedano, česar nihče ni pojasnil, prav tako se za to napako nihče ni opravičil. Dve noči po tem so organizatorji le nekaj minut pred uradnim koncem hackatona sporočili, da se tekma podaljšuje za nove štiri ure. Sodelujočim, ki so svojo strategijo skrbno načrtovali za točno določen čas, se je tako zgodila krivica, saj je nenavadno, da se med že potekajočo igro spreminjajo pravila – ekipe so morale namreč dobile štiri ure dodatnega časa, kar pomeni, da bi, če bi to vedele že prej, sprejele kakšno drugačno odločitev. Da se je to res dogajalo, nam je potrdila tudi soorganizatorka Nena Dokuzov.

"Pravila so se v resnici spreminjala med potekom hackatona, čemur pa smo mi kot soorganizator v celoti nasprotovali. Ne glede na to pa smo mnenja, da je bilo to tekmovanje priložnost za naša podjetja s področja blockchain tehnologij in njihovo mednarodno prepoznavnost ter tudi za mednarodno prepoznavnost in vidnost Noordung centra, ki je izvajal koordinacijo aktivnosti s področja blockchain huba v sklopu aktivnosti Noordung centra," je še dodala.

"Sodelujoče ekipe so se res potožile, skupaj z njimi smo se pritoževali kot soorganizator tudi mi, ker smo dobivali informacije od organizatorja z zamikom ali pa sploh ne." (Nena Dokuzov, ena od sodnic na Future Hacku)

Zadnji stik s predstavniki organizatorjev so imeli sodelujoči z Melindo Woolf, ustanoviteljico FutureHacka, ki se jim je oglasila 7. februarja – tokrat z informacijo, da naj bi eden od sodnikov spodkopaval postopek. Melinda Woolf se je javila tudi nam, s pojasnilom, da bo pripravila odgovore na vprašanja, vendar potrebuje nekaj časa. Z njo smo si izmenjali tudi nekaj elektronskih sporočil, kjer se nam je zahvalila za zanimanje, na konkretna vprašanja o tem, kje je denar za finančne nagrade, zakaj še niso razglasili zmagovalcev tekmovanja, zakaj ni bilo pojasnil in opravičil zaradi zamud in prestavljanj ni od nikoder, pa ni uspela odgovoriti.

Sodelujočim ekipam je bilo sporočeno, da bodo zmagovalce predstavili tudi na WBAF (World Business Angels Investment Forum) v Istanbulu 20. februarja, na panelu #BlockchainForSocialImpact. Tudi ta datum je preteklost, zmagovalcev pa še vedno ni. Po naših informacijah prav tako ni denarja za izplačila finančnih nagrad. To naj bi bil tudi glavni razlog, zakaj si organizator ne upa razglasiti zmagovalcev.

"Obsojamo pozicijo Vlade, da s tem nima nič. Mnogi med nami smo se prijavili ravno zato, ker nam je z logotipom oglaševano partnerstvo Vlade RS dalo občutek, da gre za legitimen dogodek." (opeharjeni tekmovalci)

Tekmovalci so zato povsem upravičeno začeli sumiti, da gre za prevaro, zato so nam poslali tudi skupno izjavo. "Obsojamo pozicijo Vlade, da s tem nima nič. Mnogi med nami smo se prijavili ravno zato, ker nam je z logotipom oglaševano partnerstvo Vlade RS dalo občutek, da gre za legitimen dogodek. Strošek, ki je zaradi hackatona nastal ekipam, bi se lahko ocenilo na 50.000 evrov (5 programerjev krat 7 ekip krat 48 ur krat denimo 30 evrov). Ne pozabimo na stvari, ki bi jih ekipe lahko počele v tem času, ko so se - tudi zaradi neodgovorne samopromocije Vlade RS - borile za neobstoječe nagrade. Zahtevamo pojasnila, javno opravičilo za zamujanje in vlečenje za nos, podelitev glavne, kakor tudi vseh drugih nagrad po kategorijah - v vrednosti 500.000 USD, kakor je bilo javno obljubljeno," so zapisale ekipe Danes je nov dan (Humans vote), Greenport yourself, Slovenia SD12 oziroma vsi sodelujoči tekmovalci z izjemo ekip Iryo, Cherr.iop, ZeroPass in pro-bit (Symbiaid). Slednji začasno umikajo svoj podpis k izjavi, "dokler se zadeva podrobneje ne razišče".

Na vladi so nam pojasnili, da je državni sekretar Tadej Slapnik organizatorje že opozoril, da od njih pričakuje, da bodo nemudoma izpolnili obveznosti do sodelujočih podjetij in se jim za zaplete in zamudo pri realizaciji dogovorov tudi osebno opravičili. O morebitnih pritožbah s strani slovenskih projektih timov pa pravijo, da niso seznanjeni. No, zdaj so. Odgovornosti za nastalo zmedo v pol milijona težkem tekmovanju pa zaenkrat še ni prevzel nihče.