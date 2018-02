Slovenija Ahmada Šamija ne sme več predati Hrvaški

Bo država končno pokazala več razumevanja za humanitarno situacijo Ahmada Šamija in mu omogočila združitev z otroki in soprogo?

Ahmad Šami pred slovenskim parlamentom

© arhiv Mladine

Slovenija je 23. februarja postala pristojna za obravnavo prošnje za azil sirskega begunca Ahmada Šamija, saj je takrat preteklo šest mesecev od pravnomočne odločbe vrhovnega sodišča, s tem pa se je iztekel tudi šestmesečni rok za predajo republiki Hrvaški. Dublinska uredba namreč določa, da se v primeru, ko se predaja prosilca za mednarodno zaščito v dublinskem postopku ne opravi v roku šestih mesecev od končne odločitve o pritožbi, odgovornost za obravnavanje prošnje prenese na državo članico, v kateri je bila prošnja podana - v Šamijevem primeru je to Slovenija.

Slovenija tako nima več pravnega vzvoda, po katerem bi ga lahko predala drugi državi, s tem pa so tudi drugi postopki, ki tečejo v povezavi z njegovo obravnavo po dublinski uredbi, postali brezpredmetni. O preteku roka in brezpredmetnosti postopkov so Šamijevi predstavniki ta teden obvestili tudi pristojne na ministrstvu za notranje zadeve.

"Upamo, da se dvoletno ugotavljanje pristojne države vendarle zaključuje, vprašanje, kdaj naj bi se začela obravnavati prošnja za mednarodno zaščito, pa ostaja še odprto."

"Upamo, da se dvoletno ugotavljanje pristojne države vendarle zaključuje, vprašanje, kdaj naj bi se začela obravnavati prošnja za mednarodno zaščito, pa ostaja še odprto. Novembra leta 2017 je ministrstvo za notranje zadeve Šamiju namreč odvzelo pravice izhajajoče iz statusa prosilca za azil in ga izselilo iz azilnega doma, saj naj bi se po njihovi interpretaciji njegov status spremenil, čeprav je bil še naprej v istem postopku. To odločitev je upravno sodišče zavrglo in naložilo ministrstvu, da nemudoma odpravi stanje, saj naj bi mu bile z odvzemom osnovne oskrbe v času postopka kršene pravice, vprašanje njegovega bivanja in statusa pa se zaradi pritožbe ministrstva do danes ni rešilo," pojasnjujejo Šamijevi zastopniki v Sloveniji in dodajajo, da je tako Šami celotno obdobje preživel v oskrbi prostovoljcev.

Slednji opozarjajo, da je njegovo psiho-fizično stanje zelo slabo in da takšna nestabilna situacija ni humana. Pristojne so zato ponovno pozvali, da mu nemudoma vrnejo možnost bivanja v azilnem domu in začnejo z obravnavo njegove prošnje za mednarodno zaščito. "Ob tem vsi, ki spremljamo situacijo izražamo upajnje, da bo država pokazala več razumevanja za humanitarno situacijo Šamija in njegove družine, ter mu omogočila hitro obravnavo prošnje in združitev z otroki in soprogo," še dodajajo Šamijevi zastopniki.