Prva slovenska gazirana brezalkoholna pijača skozi desetletja

Cockta, nekoč in danes

Cockta se je letos ponovno pojavila v novi podobi

Oče Cockte, Emerik Zelinka, je v začetku 50. let prejšnjega stoletja v podjetju Slovenijavino ustvaril Cockto, ki letos praznuje 65 let. Ob tej priložnosti so ponovno prenovili vizualno podobo, zdaj je na voljo v novi modro-rumeni embalaži, njen okus pa ostaja nespremenjen. Zelinka ga je že pred več kot pol stoletja izpopolnil tako, da je plodovom šipka, kiselkastemu vitaminu C in različnim zeliščem dodal še čisto izvirsko vodo in karameliziran sladkor. Cocktino ime pa je izpeljal iz besede "cocktail", ki pomeni mešanico zelišč, in tako je nastala prva gazirana brezalkoholna pijača v Jugoslaviji. Prva predstavitev Cockte je bila 8. marca 1953 v Planici, kjer je obiskovalce na vsakem koraku spremljal plakat simpatične deklice, ki pije Cockto. Plakat je bil delo oblikovalca in slikarja Uroša Vagaje.

Cockta se je javnosti prvič predstavila v zaokroženi, četrtlitrski steklenički z rjavo, penasto tekočino in je ponazarjala "zahodni" življenjski slog. Stekleničko, kot tudi napis na njej, je ustvaril oblikovalec Sergej Pavlin. Že isto leto je bilo proizvedenih prvih milijon litrov Cockte. Z njim so napolnili 4,5 milijona stekleničk.

V prvih 14 letih obstoja se je Cockta ponašala s 25-odstotno letno rastjo prodaje. V letu 1967 je letna prodaja znašala že 80 milijonov steklenic. Cockta je predstavljala enega najboljših slovenskih (takrat jugoslovanskih) izvoznih izdelkov in se je dve leti izvažala celo na Nizozemsko. Konec 60. let je na trg vstopila prva tuja konkurenca. Želja po zahodnih izdelkih je zaustavila povpraševanje po Cockti in prodajno krivuljo obrnila navzdol.

Šele leta 1975 so pričeli Cockto polniti tudi v litrske steklenice. Ob tej priložnosti so zasnovali kampanjo, ki je poudarjala edinstveno recepturo Cockte. Ta je sestavljena iz mešanice zelišč, brez ortofosforne kisline in kofeina, recept pa ostaja enak že vse od prihoda Cockte na trg, leta 1953.

Konec 70-ih je Cockta postala družinska pijača in alternativa mineralni vodi, v začetku 80-ih pa je, kot jo je opisal legendarni oglas ob 30-letnici predstavitve Cockte v Planici, postala “Pijača naše in vaše mladosti”. Ta kampanja je sprožila močno rast prodaje do najvišje točke 37 milijonov litrov. Ob tridesetletnici je Cockta dobila tudi prvo plastično embalažo.

