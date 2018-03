Dodatni zaslužek

Kam po pojasnila o kandidiranju na parlamentarnih volitvah

Podjetni Dušan Vučko

© Arhiv Mladine

Približujejo se državnozborske volitve, zato postajajo toliko pomembnejša pojasnila in navodila za kandidiranje in glasovanje. »Če se kdo obrne na nas, mu seveda odgovorimo ali prek spleta ali v živo,« je povedal Dušan Vučko, direktor državne volilne komisije. Pri tem je poudaril, da se člani komisije ne ukvarjajo z izobraževanjem ali vodenjem seminarjev, saj »opravljajo svoje naloge, a niso zaposleni pri nas«. Informacije o vsem potrebnem za kandidiranje naj bi bile dostopne na spletni strani komisije. »Tam so vsi obrazci, ki so relevantni za kandidiranje. Ko bodo volitve razpisane, bomo dodali še dokument, kjer bo pisalo, kaj vse morajo kandidati priložiti.« Gola dostopnost aktov še ne pomeni dobre obveščenosti javnosti. Tega se zaveda tudi Vučko. Zato se je pri državni volilni komisiji med drugim mogoče dogovoriti za krajše pogovore, ki potencialnim kandidatom pomagajo pri sestavi kandidature. »Letos smo pisno odgovorili že na 30 vprašanj.« Ta pomoč je brezplačna.

Državna volilna komisija pa ni edini vir podatkov o postopkih kandidiranja, vodenja in financiranja volilne kampanje med državnozborskimi volitvami. Podjetje Nebra, družba za davčno in gospodarsko svetovanje, konec tega meseca pripravlja enodnevno izobraževanje. »Dobili boste praktične napotke, predvsem za vodenje kandidacijskih postopkov, financiranje volilne kampanje in odgovore na številna praktična vprašanja,« je podjetje zapisalo v vabilu. Za enodnevni seminar bo treba odšteti 73 evrov. Predaval bo tudi Dušan Vučko, direktor državne volilne komisije. Na začetku junija bo predaval še na seminarju, ki bo obiskovalce pripravljal na lokalne volitve. Takrat bo treba odšteti 190 evrov. »Seminarji so namenjeni novim političnim strankam,« pravi Vučko in dodaja, »da gre za prosto izbiro posameznikov. Lahko stopijo v mojo pisarno zastonj ali sodelujejo na seminarju.«

Direktor državne volilne komisije ni edini državni funkcionar, ki za honorar predava o svojih službenih obveznostih. Tudi informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik bo konec marca nastopila na seminarju, na katerem bo »predstavila splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ter njene glavne spremembe in primere prilagajanja novi zakonodaji v praksi«. Za obisk enodnevnega seminarja, ki ga pripravlja podjetje Odin, bo treba odšteti 183 evrov.

Pri obeh gre za plačljiva predavanja o področjih, na katerih sta Vučko in Prelesnikova v državni upravi zaposlena strokovnjaka.