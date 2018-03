Težave, ki jih prinašajo športne stave

O spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo

Stave.

© Športna loterija

Državni zbor je na 39. redni seji v tretji obravnavi sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo. Sprejeti predlog razbija monopol, ki ga ima danes na področju stav Športna loterija. Po uveljavitvi sprememb, bodo lahko legalno prirejale stave tudi ostale gospodarske družbe, ki imajo sedež na območju Evropske gospodarske skupnosti in s strani države prejmejo koncesijo za opravljanje omenjene dejavnosti. Dosedanja ureditev na tem področju ni bila v skladu s pravnim redom Evropske unije, zato je bila sprememba zakonodaje nujna v izogib sankcijam in kaznim. Liberalizacija trga ponudnikov (spletnih) stav pa seveda ne bo odpravila težav, ki jih stave in igre na srečo povzročajo.

Spremembe in dopolnitve zakona o igrah na srečah prinašajo liberalizacijo trga, saj bodo lahko tudi v Sloveniji zakonito delovale tuje športne stavnice. Tuje stavnice, bodo po besedah predlagatelja Branka Zormana, za zakonito delovanje morale izpolniti zakonsko določene pogoje ter plačati vstopno dajatev v višini 500.000 evrov. Nato bodo pridobile koncesijo ter svoje storitve legalno ponujale slovenskim potrošnikom. Iz naslova koncesijskih dajatev naj bi se skupni znesek z današnjih 3,5 milijona evrov, povišal na 13,5 milijona, saj po besedah predlagatelja, že danes večino stav Slovenci vplačajo na tujih stavnicah. Po ocenah naj bi vsaj 85 odstotkov slovenskih rezidentov igralo pri tujih ponudnikih stav. Z legalizacijo naj bi se ta denar vrnil nazaj v Slovenijo ter pomagal Fundaciji za šport, kateri pripada 80 odstotni delež koncesnine, ki jo danes plačuje le Športna loterija, kot edini zakoniti ponudnik.

Do novele zakona so bili najbolj kritični v Športni loteriji. Po njihovem mnenju je zakon v izračunih nenatančen, poleg tega pa ne naslavlja temeljnih izzivov nad prirejanjem športnih stav. Kot še dodajajo, liberalizacija ni rešitev. Po drugi strani pa so zakon podprli pri Fundaciji za šport, saj naj bi novi zakon prinesel dodatna sredstva, ki bi jih lahko investirali v razvoj športa. Legalizacija tujih stavnic prinaša večjo ponudbo za potrošnike. Poleg višjih kvot in pestrejše ponudbe, ki jo ponujajo tuje stavne hiše, pa večina nudi tudi stave v živo, kjer se kvote spreminjajo skladno z dogajanjem na igrišču. Tega pri Športni loteriji zaenkrat še ne ponujajo. Stava na prosti trg pa žal ne naslavlja težav, ki jih športne stave prinašajo.

V dokumentarni oddaji Svet stav iz leta 2014, nas njen avtor Toni Cahunek popelje v svet stav, ki je tudi zaradi globalizacije postal žrtev organiziranega kriminala. Prirejanje izidov je priljubljen način organiziranih kriminalnih združb za pranje denarja. Tovrstno početje pa se večinoma dogaja na ilegalnih stavnicah, kjer so kvote in s tem tudi dobički višji. Z ilegalnimi stavnicami so pred leti povezovali tudi nekdanjega nogometnega reprezentanta Gorana Šukala, ki je bil v postopku pred sodiščem kasneje oproščen krivde.

V nameščanje izidov tekem in stav na športne dogodke so vpleteni številni športniki in ostali funkcionarji. V lanskem letu je Tennis Integrity Unit, ki se bori proti korupciji v tenisu in nameščanju izidov, suspendiral 13 tenisačev. Od tega jih je bilo pet vpletenih v nameščanje izidov, preostali pa so stavili na teniške obračune. Število sumljivih dvobojev se je zaustavilo pri številki 241. V nogometu je število tekem večje, kot v tenisu, zato je tudi priložnosti za nameščanje izidov večje. Za največjo afero so poskrbeli naši zahodni sosdje leta 2006 z afero Calciopoli. Vodilni možje v klubih so s pomočjo podkupnin vplivali na sodniško organizacijo, ki je na tekme delegirala sodnike, ki so bili določenim klubom bolj naklonjeni. Kot epilog afere je Juventus izgubil dva naslova prvaka ter sezono 2006/07 odigral v drugi ligi, Milan, Fiorentina, Lazio in Reggina pa so sezono pričeli z minusom na kontu ligaških točk. Aprila 2017 je bil nekdanji angleški reprezentant Joey Barton, tedaj nogometaš Burnleya, zaradi stav suspendiran za obdobje 18 mesecev. Med letoma 2006 in 2016 je stavil na 1260 dogodkov, ob zaslišanju pred komisijo angleške nogometne zveze pa je priznal, da je s stavami zasvojen. Prav zasvojenost pa je eden od večjih problemov, ki jih prinašajo stave in igre na srečo nasploh.

Vsaka oblika zasvojenosti je slaba, tako za posameznika, kot za družbo. Športna loterija ter tuje stavnice pozivajo uporabnike, da naj igrajo odgovorno ter v okviru svojih zmožnosti. V sklopu kampanje o odgovornem igranju, na spletni strani Športne loterije ponujajo test, kjer lahko vsakdo preveri svojo odvisnost oz. zasvojenost s stavami. Problem se po podatkih na spletni strani pojavi pri 5 odstotkih igralcev. Ti ljudje igrajo igre na srečo tako pogosto, da to povzroča škodo njim samim in ljudem v njihovi bližini. Slednjo trditev lahko podkrepimo s študijo, ki so jo leta 2014 izvedli v Italiji. Po tamkajšnjih podatkih je stave oz. igre na srečo igralo 55 odstotkov ljudi, ki so brezposelni ter v lasti nimajo nepremičnin ali zemljišč, 29 odstotkov pa jih je davčni upravi prijavilo dohodke nižje od 10.000 evrov na letni ravni. Po teh podatkih naj bi bilo kar 84 odstotkov igralcev revnih, a kljub temu so igre na srečo v Italiji leta 2014 obrnile 115 milijard evrov. Leta 2016 so igre na srečo v Italiji predstavljale 4,4 odstotka bruto domačega proizvoda, torej nekaj manj, kot Italijani letno namenijo za prehrano.

Liberalizacija trga stavnih ponudnikov ter ponudnikov iger na srečo ni rešitev. Države in Evropska unija bi morale večjo pozornost namenjati boju zoper organiziran kriminal, ki prek iger na srečo pere denar ter se izogiba plačilu davkov. S prirejanjem izidov pa svoj umazan denar še oplemeniti. Pereč problem predstavlja finančna nedisiplina klubov, ki omogoča korupcijo in dogovarjanje o nameščanju izidov. Na nekaterih tujih stavnicah sprejemajo vplačila na tekme druge slovenske nogometne lige ali pa ženske košarkarske lige. Številni športniki in športnice prejemajo zgolj nadomestilo za stroške prevoza na treninge ter nekaj sto evrov mesečno. Gre torej za ekipe, kjer morajo igralci in igralke v želji po dostojnem življenju opravljati še redno službo, ker so športni dohodki nizki ali pa mnogokrat večmesečno zaostajajo. Zato nas ne smejo čuditi presenetljivi izidi, kjer favoriti po mnenju stavnic, mnogokrat izgubijo. Nameščanje izidov je torej lažje, kjer v ponudbi najdemo amaterske lige in tekmovanja, kjer se bodisi tekmovalci med seboj dogovorijo, bodisi pa jim pri tem pomagajo posredniki, ki s podkupninami prepričajo ključne akterje.

Tako, kot so bili inovativni podjetniki, ki so podjetja registrirali v davčnih oazah ter države prikrajšali za milijonske vsote denarja, so podobno storili tudi igralci iger na srečo ter mnogi športniki. Prek tujih spletnih stavnic vplačujejo in izplačujejo denar, ki davčni upravi ubeži. Poleg tega bi se bilo potrebno bolj odločno spopasti s pastmi, ki jih prinaša zasvojenost z igrami na srečo. Ljudje, ki so zasvojeni potrebujejo pomoč, dolžnost države in družbe pa je, da tem ljudem pomaga. Že kampanja, kjer bi ljudi ozavestili o težavah, ki jih prinaša zasvojenost bi pomagala pri boju zoper odvisnost od iger na srečo. Žal pa je sistem v katerem živimo, zastavljen tako, da ljudi deli in izključuje, alienira, s tem pa jim tudi ukrade možnost, da bi jim pomagali ter uspešno vključili nazaj v družbo. Lahko zgolj stavimo, da jim bo prosti trg ter kapitalizem ponudil možnost za uspešno zdravljenje odvisnosti.