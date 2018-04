Viliju Kovačiču očitajo, da zlorablja besedo davkoplačevalci

Na spletu se je pojavila peticija, ki bi rada Viliju Kovačiču preprečila, da oznako davkoplačevalci uporablja v politične namene

Vili Kovačič v predvolilnem času na obisku pri Rosviti Pesek v Odmevih

© RTVSLO

Državljani in državljanke podpisniki spletne peticije nasprotujejo, da Vili Kovačič uporablja oziroma zlorablja besedo davkoplačevalci. Menijo, da je to "skrajno nepošteno", da govori v imenu vseh in kot del teh "davkoplačevalcev" nasprotujejo, da Kovačič daje vse v skupino ljudi, ki se z njim strinjajo - kot poudarjajo v opisu peticije jih to moti še posebej zdaj, v predvolilnem času.

Več o peticiji si lahko preberete na tej povezavi, kjer lahko, če se z njo strinjate, oddate tudi svoj podpis.

Kovačiču je pred kratkim vrhovno sodišče sicer zavrnilo pritožbo glede datuma ponovljenega glasovanja na referendumu o zakonu o drugem tiru. Roki za izvedbo referendumskih opravil bodo tako nemoteno začeli teči že danes. Kovačič se je pritožil, ker si želi, da bi ponovljeno glasovanje izvedli skupaj z državnozborskimi ali jesenskimi lokalnimi volitvami, saj bi tako po njegovih besedah glasovalo več ljudi.