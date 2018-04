Staš Zgonik | foto: Ilustracija: Tomaž Lavrič

Kdo sploh še odgovarja?

Vse več ljudi noče sodelovati v anketah ali pa jih ni mogoče priklicati. Kako se s tem spopadajo tisti, katerih naloga je merjenje njihovega mnenja?

Decembra letos bo minilo 30 let, odkar je bila v slovenskih medijih objavljena prva javnomnenjska raziskava o strankarskih političnih referencah. Strank takrat uradno sploh še ni bilo. Anketiranci so se opredeljevali po tipih strank, kakršne so takrat poznale zahodne demokracije. In ljudje so se, kljub drugačnim pričakovanjem raziskovalcev, množično opredeljevali.