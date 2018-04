Poziv ekvadorskemu predsedniku: takoj odpravite izolacijo Juliana Assangea!

Med podpisniki pisma ekvadorskemu predsedniku s pozivom za odpravo izolacije Juliana Assanga je tudi filozof Slavoj Žižek

Julian Assange

© Cancillería del Ecuador / Flickr

Če prej ni bilo jasno, da pri ukrepih proti ustanovitelju Wikileaksa Julianu Assangu ne gre zgolj za pravo, ampak tudi za boj za varovanje temeljnih človekovih pravic, je to zdaj jasno. Ekvadorska vlada mu je potem, ko je na Twitterju objavil več kritičnih sporočil zaradi aretacije nekdanjega predsednika katalonske vlade Charlesa Puigdemonta v Nemčiji, odklopila internet in telefon ter mu onemogočila sprejem obiskovalcev.

Za popolno izolacijo Assanga, ki je od leta 2012 na njihovem veleposlaništvu v Londonu, so se v Ekvadorju odločili potem, ko so nanje pritisnile ZDA, Španija in Velika Britanija, piše v pismu s pozivom za takojšnjo odpravo izolacije Assanga. Pismo, ki ga je podpisal tudi filozof Slavoj Žižek in je naslovljeno na ekvadorskega predsednika Lenina Morena.

Čeprav OZN v dveh resolucijah opozarja, da je bil nezakonito priprt, zato zahteva njegovo takojšnjo izpustitev, je Assange dejansko zaprt že od decembra 2010, ko so ga prvič poslali v zapor v Londonu. Edino »kaznivo dejanje«, ki ga je storil, je, da je kot pravi novinar objavil informacije, ki jih imajo ljudje pravico izvedeti, piše v pismu.

Edino »kaznivo dejanje«, ki ga je storil, je, da je kot pravi novinar objavil informacije, ki jih imajo ljudje pravico izvedeti.

Prejšnji ekvadorski predsednik in vlada sta se pogumno upirala ustrahovanju ZDA in Assangu kot političnemu beguncu zagotovila mednarodno zaščito. Danes zaradi močnega pritiska Washingtona in njegovih zaveznic druga ekvadorska vlada trdi, da je uvedla informacijsko blokado zato, ker Assange s svojim vedenjem prek sporočil na socialnih omrežjih ogroža dobre odnose, ki jih ima Ekvador z Veliko Britanijo, EU in drugimi državami.

Podpisniki pisma Morena opozarjajo, da takšne cenzure svobode govora, kot je bila uvedena v središču Londona za Assanga, nimajo v Turčiji, Savdski Arabiji ali na Kitajskem. Če bosta EU in velika Britanija še naprej sodelovali pri škandaloznem utišanju pravega disidenta, bo to dokaz, da svoboda govora v Evropi res umira.

Pri tem ne gre le za podporo in solidarnost, zato podpisniki pisma pozivajo vse, ki podpirajo temeljne človekove pravice, naj od ekvadorske vlade zahtevajo, da še naprej brani pravice pogumnega borca za svobodo govora, novinarja in živžgača. Če ni svobode govora za Juliana Assanga, je ni za nikogar, poleg Žižka v pismu med drugimi opozarjajo tudi ugledni profesor in aktivist Noam Chomsky, hrvaški filozof Srećko Horvat, režiser Oliver Stone, nekdanji grški finančni minister Janis Varufakis in kitajski umetnik in aktivist Ai Weiwei.