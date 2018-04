Romi še vedno ne uživajo vseh koristi enake obravnave

Romi danes, 8. aprila, po vsem svetu praznujejo svoj dan

© Borut Peterlin

Romi po vsem svetu danes praznujejo svoj dan, ki je bil izbran na prvem svetovnem kongresu Romov leta 1971 v Londonu. Tudi pripadniki romske skupnosti v Sloveniji ga zaznamujejo s prireditvami, s katerimi želijo spomniti na ohranjanje svoje kulture in jezika. Osrednja prireditev v organizaciji Zveze Romov Slovenije je bila v soboto v Murski Soboti.

Ob današnjem svetovnem dnevu Romov evropski politiki vedno znova ugotavljajo, da Romi kot ena največjih manjšin v EU še vedno ne uživajo vseh koristi enake obravnave, ki je med temeljnimi pravicami EU. Soočajo se ne le z diskriminacijo na različnih ravneh, ampak nimajo dostopa do osnovnih potrebščin. Zato pozivi k enaki obravnavi Romov v EU.

Tudi v Sloveniji je bilo slišati pozive k ureditvi razmer, v katerih živijo nekateri Romi. Člane romske skupnosti je pred današnjim dnevom tradicionalno sprejel tudi predsednik državnega zbora Milan Brglez. Opozorili so ga na neurejene stanovanjske razmere v nekaterih romskih naseljih in na pravico do enakih možnosti.

Svetovni dan Romov so slovesno obeležili že v petek v Lendavi, na kateri je predsednik republike Borut Pahor v nagovoru poudaril, da nas različnost plemeniti. Na prireditvi Zveze Romov Slovenije v soboto je zbrane nagovoril premier, ki opravlja tekoče posle, Miro Cerar.

Po ocenah različnih institucij v Sloveniji realno živi od 7000 do 12.000 Romov, največ v Prekmurju, na Dolenjskem in v Beli Krajini. V Sloveniji so tradicionalno nastanjeni v 20 občinah.

Romska vprašanja v Sloveniji sicer ureja krovni zakon o romski skupnosti iz leta 2007. Določa predvsem organiziranost Romov na državni in lokalni ravni ter financiranje. Zakon posega tudi na področja zaposlovanja, vzgoje in izobraževanja ter bivalnih razmer v romskih naseljih.

Pripravljen je tudi predlog novele zakona, ki se nanaša na sestavo sveta romske skupnosti in urejanje bivanjskih razmer pripadnikov romske skupnosti. V temeljne sistemske rešitve pa ne posega. Direktor urada za narodnosti Stanko Baluh je za STA izrazil upanje, da bo novela sprejeta še v tem mandatu DZ, ker je predlog po njegovi oceni "res dober".