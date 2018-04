France Cukjati in podobe zla

Vidnejši član stranke SDS zlo išče v komunizmu

Celjska Mohorjeva družba je včeraj predstavila novo knjigo Franceta Cukjatija z naslovom Slovenske podobe zla. V njej naj bi avtor, sicer eden vidnejših članov stranke SDS, skušal z različnih vidikov pojasniti izvor zla, značilnosti in posledice zla ter nakazoval pot osvoboditve izpod ujetosti v zlo. Ja, prav ste prebrali.

Cukjati, ki ga večina pozna kot nekdanjega predsednika državnega zbora iz vrst SDS, pravi, da v svoji novi knjigi sledi "strokovnim pristopom" predvsem treh področij, "zgodovine, psihologije in morale", poroča STA.

Pri raziskovanju zla se je po Cukjatijevih besedah nujno poglobiti v usodo tako žrtve kot povzročitelja zla. Dejal je, da je zato v knjigi nanizal konkretne zgodovinske primere zla, in to brez komentarja, "da bi delovali na bralca, saj je to začetni korak k razumevanju zla". Obenem pa naj bi bralcu ponujal tudi vpogled v različne teorije in teze o zlu.

"V komunizmu je mogoče najti pomemben del razlage za sedanje težave, s katerimi se soočata slovenska družba in država."

France Cukjati, SDS

Pričakovano je v predvolilnem času omenil tudi komunizem, ki naj bi po njegovem "zavestno in načrtno ustvarjal okoliščine, ki so v ljudeh spodbujale zlo". Po njegovih besedah so se takšne okoliščine ohranile tudi po sestopu komunistične oblasti - od tega je sicer že več kot 18 let, Cukjati pa še kar vztraja, da je v komunizmu mogoče najti "pomemben del razlage za sedanje težave, s katerimi se soočata slovenska družba in država".

Nad nekdanjo že zdavnaj razpadlo skupno državo se je spravil tudi Cukjatijev sogovornik, teolog Ivan Štuhec, ki je dodal, da smo v Sloveniji "priča popolnemu strukturnemu prikrivanju zla oziroma zločina, ki ga je v 50-letnem obdobju vladanja zakrivil komunizem".

Ja, volitve se bližajo.