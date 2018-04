Pisec Nova24TV kandidira za poslanca

Franci Donko, ki kandidira pri Združeni desnici in je član Primčeve stranke Glas za otroke in družine, se predstavlja kot "moški dejanj"

Pisec Nova24TV Franci Donko, znan po svojih procerkvenih člankih, nemalokrat nestrpnih do migrantov, LGBT skupnosti in partizanov, bo na prihajajočih državnozborskih volitvah kandidiral pri Združeni desnici, ki jo vodita Aleš Primc in Franc Kangler. Kaj ponuja in za kaj se Donko, ki rad novinarje drugih medijev opominja, da so pristranski in režimski, zavzema, pa si lahko ogledate v nazornem letaku, na katerem se med drugim predstavlja kot "borec za človekove pravice". Mimogrede, Donku, tako je zapisal v svojem zadnjem besedilu na prej omenjenem spletnem portalu, se zdi tudi 8. marec, sicer Dan žensk, praznik za "socialistične feministke".