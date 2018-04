Ko se nacionalka približa Nova24TV

Včerajšni prispevek Gregorja Drnovška v osrednjem Dnevniku TV Slovenija bi se zlahka, s kakšnim dodatkom, znašel na Nova24TV: novinar nacionalke se je v prvem prispevku nocojšnje oddaje odpeljal do Velike Kladuše, da bi preveril »novo begunsko pot«, ki menda preko Hrvaške vodi do Bele krajine – pri tem je voditeljica Elena Batista Štader ob uvodu v prispevek navedla, da je bilo letos že dvakrat več nedovoljenih vstopov v Slovenijo kot lani, pa tudi, da sta pred dnevi v Kolpi utonila dva »mlajša moška«.

Poudarek v prispevku je bil namenjen »terenskemu« preverjanju dogajanja, a se ni mogoče izogniti vtisu, da je služil predvsem zbujanju strahu, fear-mongering. Pred kamere ni povabil nikogar: ta nam kaže zgolj ulice mesta, tavajoče osebe, ki so najbrž res begunci, v nekem trenutku pokaže še policistko, s katero se je pogovarjal, in to je vse.

Rezultati so presenetljivi: po uradnih podatkih naj bi se v Veliki Kladuši od januarja do danes zvrstilo okoli 350 migrantov, kot je dejal novinar – izraz begunec je očitno preveč empatičen.

Drnovšek je poudaril, da uradne oblasti in policija stvari »absolutno ne jemlje kot alarmantne«, da so »zabeležili zgolj štiri kazniva dejanja«.

Vendar ga pomirjujoči podatki niso zadovoljili, zato je za mnenje povprašal še same begunce in nato lokalne prebivalce. Še zlasti, ker po podatkih policije »prav nič ne kaže, da bi se dotok migrantov bistveno povečal«.

No, domačini so bili »nasprotnega mnenja« in so menda povedali, da so številke netočne in da je že v tem trenutku na lokaciji toliko beguncev. Medtem ko so ti, novinar jih je obrnjen v kamero le povzemal, nekaj kritik menda namenili hrvaškim policistom in navedli kot končno destinacijo države zahodne in srednje Evrope, nekateri »celo« Slovenijo, je Drnovšek svoje poročilo končal z osebnimi zapažanji in tem, da je na poti opazil »veliko število civilnih avtomobilov«, ker naj bi hrvaške oblasti močno poostrile nadzor tega dela meje. Povedano drugače, mnenje oblasti je relativiziral s svojo presojo.

TV Slovenija ima po tem prispevku dve zadregi. Prva zadeva profesionalno delo: se bo odločila in raje verjela lokalnemu prebivalstvu ali uradnim podatkom?

TV Slovenija ima po tem prispevku dve zadregi. Prva zadeva profesionalno delo: se bo odločila in raje verjela lokalnemu prebivalstvu ali uradnim podatkom? Že res, da je za dramatizacijo naracije bolje navajati višje številke beguncev, toda standardi novinarstva morajo biti zavezani dejstvom, ne subjektivnim sodbam.

Drugi zadeva moralno dilemo in vprašanje, kaj bo storila glede zbujanju strahu in zastraševanja svojih gledalk in gledalcev. In to v času, ko pri nas na dnevni ravni raste zanimanje političnih strank, še zlasti SDS in SNS, za zlorabo podob beguncev, saj je po še svežem Orbanovem zgledu z manipulativno psihopolitiko sovraštva zlahka možno doseči odločilne glasove na bližajočih se volitvah.





