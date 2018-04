SD na prvem mestu, sledi ji Lista Marjana Šarca

Na 3. mestu je SDS, za njo pa SMC in Levica

Predsednik SD Dejan Židan in Marjan Šarec

Če bi bile volitve v nedeljo, bi 12,2 odstotka vprašanih volilo SD. Na drugo mesto bi se z 11,9-odstotno podporo uvrstila Lista Marjana Šarca, sledita SDS z 11,6-odstotno podporo in SMC sedmimi odstotki podpore. Tako je pokazala zadnja anketa Vox populi. Med politiki je še vedno najbolj priljubljen predsednik republike Borut Pahor.

Med strankami bi se po anketi na peto mesto uvrstila Levica s petodstotno podporo. Sledijo ji stranka DeSUS, ki bi jo volilo 4,3 odstotka vprašanih, in NSi, ki bi prepričala 4,1 odstotka vprašanih. Stranka Alenke Bratušek bi dobila 0,2 odstotka, druge stranke pa 4,7.

Med tistimi, ki so navedli, da bi volili druge stranke, je 11 anketirancev dejalo, da bi volili SLS, šest, da bi volili SNS, pet pa bi jih volilo Dobro državo. Združeno desnico bi volili zgolj štirje, še manj, po en vprašani pa bi volil Slogo in Listo novinarja Bojana Požarja.

28,8 odstotka vprašanih še ni vedelo, koga bodo volili, 10,2 odstotka pa jih je dejalo, da ne bi šli na volitve.

Če upoštevamo samo glasove opredeljenih anketirancev, bi največ, po 19 sedežev v DZ dobili SD in Lista Marjana Šarca, 18 sedežev bi dobila SDS, 11 SMC. Sledijo Levica z osmimi poslanci, DeSUS s sedmimi in NSi s šestimi poslanci.

Večini strank je glede na marčevsko anketo Vox populi, ki je bila narejena pred odstopom Mira Cerarja s položaja predsednika vlade, podpora padla. Najbolj opazen je padec podpore pri NSi, ki je v enem mesecu izgubila 0,7 odstotne točke. DeSUS in SMC sta izgubili po 0,6 odstotne točke, SD in Lista Marjana Šarca pa po 0,5 odstotne točke. Najmanj je izgubila SDS, 0,1 odstotne točke. Stranka Alenke Bratušek je ostala pri enaki podpori, podpora Levici pa je zrasla, in sicer za 1,4 odstotne točke.

Delo vlade kot neuspešno ocenjuje 66,4 odstotka vprašanih, medtem ko jih 28 odstotkov meni, da dela uspešno. Podobno so anketirani vlado ocenili pred enim mesecem.

Med politiki je še naprej najbolj priljubljen predsednik republike Borut Pahor, sledita evropska komisarka Violeta Bulc in evropska poslanka Tanja Fajon. Priljubljenost Marjanu Šarcu še naprej pada in je trenutno na sedmem mestu.

V anketi so volivce tudi povprašali, ali se bodo 13. maja udeležili ponovljenega referenduma o zakonu o drugem tiru in kako bodo glasovali. 46,9 odstotka vprašanih je odgovorilo, da se referenduma zagotovo ne bodo udeležili, 9,4 odstotka vprašanih pa, da se ga verjetno ne bodo udeležili. Verjetno se ga bo udeležilo 13,1 odstotka vprašanih, zagotovo pa 25,5 odstotka.

58 odstotkov vprašanih namerava na referendumu zakon podpreti, 20,3 odstotka bo proti, 21,7 odstotka vprašanih pa še ne ve, kako bo glasovalo.

Telefonsko raziskavo javnega mnenja Vox populi je za časnik Dnevnik in Radiotelevizijo Slovenija pripravila Ninamedia. Opravljena je bila med 9. in 11. aprilom, v njej pa je sodelovalo 700 anketirancev.