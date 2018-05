Če pade svoboda medijev, pade tudi demokracija

Ob mednarodnem dnevu v novinarskih vrstah kritično o slovenskem medijskem prostoru

© WikiCommons

Ob mednarodnem dnevu svobode medijev, ki ga zaznamujemo danes, so tako v Društvu novinarjev Slovenije (DNS) kot Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) kritično ocenili razmere v slovenskem medijskem prostoru. V obeh novinarskih organizacijah soglašajo, da je svoboda medijev ena od najbolj ogroženih vrednot sodobne demokracije.

"Živimo v časih, ko je svoboda medijev ena od najbolj ogroženih vrednot sodobnih demokratičnih družb. Da bi sredi Evrope ubijali novinarje, se je nekoč zdelo nepredstavljivo. Danes je to realnost, ki jo živimo tukaj in zdaj," so ob mednarodnem dnevu sporočili iz DNS. Opozorili so, da se tudi v Sloveniji že več let načrtno ustvarja klima sovraštva do medijev in novinarjev.

"Gre za ciljno voden proces, ki se v zadnjih letih stopnjuje, v njem pa prednjačijo mediji v lasti političnih strank. Ti izkoriščajo prazen prostor, ki so ga za sabo pustili kriza, ekonomsko šibki medijski lastniki, spremembe v navadah uporabnikov medijskih vsebin in država," so poudarili v DNS. Po njihovi oceni slovenski novinarji vedno težje opravljajo svoje delo.

"Policija in tožilstvo nas lahko še vedno preganjata zaradi obrekovanja. Posamezne državne institucije, celo javni regulatorji, od novinarjev še vedno zahtevajo razkritje virov," so zapisali v DNS in spomnili, da je pravica do popravka, "ki jo vplivneži izkoriščajo za izživljanje nad novinarji in mediji, po 20 letih in petih vladah še vedno del medijske zakonodaje".

V upravnem odboru DNS se bojijo, da pomemben del slovenskega medijskega prostora teh nevarnosti ne bo preživel: "Ob mednarodnem dnevu svobode medijev ugotavljamo, da ni več daleč dan, ko se bomo tudi v Sloveniji morali zanjo odločneje boriti. Če pade svoboda medijev, pade tudi demokracija. Če pade demokracija, je naslednja na vrsti - svoboda."

V ZNP pa so ob mednarodnem dnevu opozorili, da je ustrezna informiranost ljudi možna le ob odprtem in pluralnem medijskem prostoru ter ob medijskih ustvarjalcih, ki so na visoki profesionalni ravni: "Brez tega je tudi demokratično politično življenje resno okrnjeno." Dodali so, da je svoboda medijev neločljivo povezana s človekovo svobodo kot eno od glavnih vrednot sodobne zahodne civilizacije.

Kot so zapisali v ZNP, lahko vsako leto poslušamo številne visokoleteče parole o poslanstvu, ki ga imajo mediji v demokratični družbi, ter še številnejše izraze zaskrbljenosti nad težkim položajem novinarjev in drugih medijskih ustvarjalcev, za katerega se običajno krivi zunanje dejavnike - npr. neustrezen sistemski okvir in težnja politike po nadzoru nad mediji.

Mednarodni dan svobode medijev je generalna skupščina Združenih narodov razglasila leta 1993. Dan je namenjen ovrednotenju medijske svobode po svetu in ozaveščanju o pomenu neodvisnosti medijev ter tudi spominu na novinarje, ki so med opravljanjem dela izgubili življenje.