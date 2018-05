Oglasi za Nova24

Televizijo in spletni portal Nova24 je leta 2015 ustanovilo 70 funkcionarjev, članov in simpatizerjev stranke SDS. Nova24 ni klasični medij, ampak propagandno glasilo stranke SDS, ki z nepodpisanimi članki in komentarji, ki jih pišejo uslužbenci stranke, igra pomembno vlogo v sedanji predvolilni kampanji. Nova24 je na papirju sicer samostojno podjetje, zaradi česar SDS izdatkov za njeno razširjanje manipulativnih novic ni treba prijaviti računskemu sodišču, a SDS vlaga v propagando neprimerno več kot druge stranke. Samo lani so v Nova24, ki drugače ne bi mogla preživeti, svetovalci madžarskega premiera Viktorja Orbána vložili 800 tisoč evrov. In čeprav ta medij ne dosega niti osnovnih standardov obveščanja, ga po novem finančno podpirajo tudi nekatere javne ustanove in državna podjetja.

V zadnjem letu, kot kažejo podatki Erarja, so televizijo finančno podprle občina Naklo s 7320 evri, občina Središče ob Dravi s 3729 evri, občina Vransko s 3666 evri, Slovenske železnice s skoraj 3000 evri, Dars z 2105 evri in občina Cerklje na Gorenjskem s 1647 evri.

Iz Darsa so odgovorili, da je Nova24 za ta znesek objavila njihove oglase za večjo prometno varnost, iz Slovenskih železnic pa je predstavnica, tudi bivša svetnica SDS Tea Šavor, pojasnila, da je Nova24 pač medij kot vsak drug v Sloveniji. »Družba SŽ – Potniški promet oglašuje svojo ponudbo in storitve v večini slovenskih medijev, med drugim tudi v tedniku Mladina,« je odgovorila.

Iz omenjenih občin (razen iz občine Središče ob Dravi) nam do zaključka redakcije niso jasno pojasnili, kaj so oglaševali na tej televiziji. Morda pa je odgovor na dlani. Občino Naklo vodi župan Marko Mravlja iz SDS, občino Vransko Franc Sušnik iz SDS, občino Središče ob Dravi pa Jurij Borko iz SDS, ki je hkrati tudi ustanovitelj in delničar Nova24.

SDS pa ima v lasti še druge medije, recimo tednika Demokracija in Škandal, v katerih je ravno tako mogoče najti oglase nekaterih državnih podjetij, kot so Zavarovalnica Triglav, NLB, Pošta Slovenije, Zavarovalnica Sava in Telekom. V Društvu novinarjev Slovenije (DNS) so ta teden na upravo Slovenskega državnega holdinga naslovili pismo, v katerem so opozorili na takšno državno financiranje medijev, ki opravljajo naloge strankarske propagande. »V teh strankarskih medijih lahko ob člankih, namenjenih diskreditaciji političnih nasprotnikov, novinarjev ali drugih izbranih tarč, zasledimo oglase podjetij, ki so v izključni ali večinski lasti države. To pomeni, da omenjena podjetja z denarjem, ki ga namenjajo za oglase, v resnici neposredno financirajo politične stranke. S tem obvodom kršijo zakonodajo o financiranju volilnih kampanj in političnih strank,« so zapisali v upravnem odboru DNS.

Državni organi so si doslej pred tem zatiskali oči. Januarja letos je poslanec Franc Trček na vlado naslovil poslansko vprašanje v zvezi z madžarsko državno podporo propagandi SDS, iz vlade pa so mu odgovorili, da »glede na informacije, s katerimi razpolaga Vlada Republike Slovenije, ni razlogov, ki bi narekovali kakršnekoli diplomatske ukrepe do Madžarske,« zaradi česar veleposlanica te države ni bila poklicana na zagovor na ministrstvo za zunanje zadeve, ravno tako Miro Cerar na srečanjih z madžarskim premierom ni problematiziral njegove pomoči Janši.