V imenu Blaža Furjana

Sestra umrlega vojaka že več kot 20 let išče pravico

Poročanje o smrti Blaža Furjana pred več kot 20 leti v oddaji 24ur na Pop TV

Zunajrazpravni senat ljubljanskega sodišča je zavrgel zasebno tožbo proti nekdanjima pripadnikoma vojaške brigade Moris Mitju Kunstlju in Branetu Prazniku, novinarjema Mateju Šurcu in Cirilu Brajerju ter nekdanjemu poveljniku litijske teritorialne obrambe Avgustu Cvetežarju.

Zasebno tožbo so proti njim vložili Darko Njavro, Franc Oražem in Marko Poje. Očitali so jim, da so z izjavami, ki so jih dali v dokumentarnem filmu V imenu resnice (o smrti še ne 20-letnega vojaka Blaža Furjana leta 1997), zakrivili kaznivo dejanje žaljive obdolžitve. Prvostopenjski senat je ugotovil, da zasebne tožbe ne bo obravnaval, ker v njeni vsebini ni prepoznati znakov kaznivega dejanja žaljive obdolžitve. Zoper to odločitev so tožniki sicer že napovedali pritožbo. Njavra, Oražma in Pojeta je zmotilo, da jih je Kunstelj v dokumentarcu, ki se sprašuje, ali ni skoraj nemogoče, da bi si mladi vojak sodil sam, obtožil, da so prav oni krivi za smrt Blaža Furjana.

Blaževa sestra Barbara Furjan že več kot dve desetletji išče resnico o bratovi smrti in opozarja na številne nepravilnosti in nejasnosti v postopku takratne preiskave. Da imajo nekatere njene teze trdne temelje, so v dokumentarnem filmu potrdili tudi nekateri strokovnjaki. Barbara Furjan je leta 2013 po izidu knjige V imenu resnice vložila ovadbo proti neznanim storilcem in tožilec je takrat v dveh letih dal zaslišati šest ljudi, med drugim tudi Kunstlja in Njavra. Ovadbo so nato zavrgli, saj naj ne bi obstajal utemeljen sum za preiskavo. »Pritožila sem se v osmih dneh, in ko po sedmih mesecih še ni bilo nobenega odgovora, sem pisno urgirala in prejela odgovor v mesecu dni, v katerem je bilo ponovno vse skupaj zavrženo,« pojasnjuje Barbara Furjan, ki se je zato svojo resnico odločila predstaviti v dokumentarnem filmu.

In če se vrnemo k zavrženi tožbi – senat ljubljanskega sodišča je v obrazložitvi poudaril, da so si njegovi člani ogledali celoten film in da iz njega ni razumeti, da bi toženih pet namerno blatilo ime tožnikov, ki naj bi bili navedke vzeli iz konteksta.

A boj Barbare Furjan še ni končan. »Če sama ne bom vložila ovadbe proti znanim osebam, tožilstvo očitno ne namerava sprožiti preiskave po uradni dolžnosti, ne glede na to, da je bilo vloženo tudi poslansko vprašanje, zato je očitno vsa ta pot za premik naprej spet na meni. Želim si, da se po filmu V imenu resnice zgodi še pravica na sodišču in da odgovorni za smrt mojega brata, kdorkoli že so, zanjo odgovarjajo,« poudarja Barbara Furjan in dodaja, da ima občutek, da je pravica vse bliže, čeprav bo 27. maja že 21 let od tragičnega dogodka.

