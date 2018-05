Vili Kovačič na referendumu ponovno poražen

Pobudnikom referenduma o zakonu o drugem tiru tudi na ponovljenem referendumu, kot kaže, ni uspelo. Tokrat je bila volilna udeležba še nižja kot na prvem.

Vili Kovačič v pogovoru z Rosvito Pesek v oddaji Odmevi na TV Slovenija

Večina volivcev, ki so na ponovljenem glasovanju na referendumu o zakonu o drugem tiru glas oddali predčasno, je zakon podprla. Za je namreč glasovalo 54,48 odstotka, proti pa 45,52 odstotka volivcev. Predčasnega glasovanja na referendumu o zakonu o drugem tiru se je v treh dneh, od torka do četrtka, udeležilo 12.633 volivcev oziroma 0,74 odstotka vseh upravičencev.

Volilni organi pa so že začeli šteti tudi glasove, oddane danes. Podatke bodo objavljali sproti. Glavnino glasovnic naj bi prešteli pred 21. uro, ko bo torej znana okvirna slika referendumskega rezultata.

Tedaj bo tudi znano, koliko volivcev se je udeležilo referenduma. Do 16. ure je bila volilna udeležba 10,67-odstotna, medtem ko je na prvotnem referendumu o tem zakonu, ki je potekal 24. septembra lani, do 16. ure glasovalo 14,30 odstotka volilnih upravičencev.

Da bi bil zakon na referendumu zavrnjen, se mora proti izreči večina udeležencev referenduma, pri čemer pa mora ta večina hkrati predstavljati tudi najmanj 20 odstotkov vseh volilnih upravičencev. Glede na volilne imenike, pripravljene pred tokratnim referendumom, to pomeni okrog 340.000 volivcev.

Končno število glasov, potrebnih za izpolnitev kvoruma, bo Državna volilna komisija ugotavljala po referendumu, saj bodo k številu volilnih upravičencev prišteli morebitne volivce, ki so prišli na glasovanje, a so bili iz volilnega imenika pomotoma izpuščeni, odšteli pa bodo tiste, ki bodo umrli od sestave volilnega imenika do dneva glasovanja. Če pa bo udeležba nizka, bo že danes jasno, ali je pobudnikom referenduma uspelo.

Minister za infrastrukturo, ki opravlja tekoče posle, Peter Gašperšič je za TV Slovenija glede na udeležbo do 16. ure dejal: "Meni je zelo žal, da je sploh prišlo do tega drugega referendumskega glasovanja, ki si ga volivci pravzaprav niti niso želeli, saj je bilo vse že povedano na prvem glasovanju. Žal izgubljamo s tem prepotreben čas, ki bi ga lahko že koristno porabili za to, da bi projekt že tekel in na ta način tudi prinašal koristi."

Da tudi vnovično glasovanje na referendumu o zakonu o drugem tiru ni bilo pošteno, je prepričan pobudnik referenduma in ponovni poraženec Vili Kovačič. Zatrdil je, da je vladajoča politika v zadnjih letih delala v smeri zmanjševanja verodostojnosti referendumov. O vnovični pritožbi se bo odločil, ko bo videl, kakšno bo razmerje med za in proti.

Kovačič nad podatkom o volilni udeležbi - zadnji podatek govori o 10,84-odstotni - ni razočaran, ker "približno čuti, kakšno je stanje demokracije v Sloveniji".

"Referendumi izgubljajo na kredibilnosti zaradi nekredibilne politike," je prepričan Kovačič.

Na vprašanje, ali se bo zdaj spet pritožil, saj je že napovedal, da bo referendumski cirkus vrtel do onemoglosti in da bo, če bo treba, razveljavil tudi to glasovanje, je odgovoril, da mora najprej videti, kakšno bo razmerje med za in proti.