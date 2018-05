Nevarnosti nove tehnologije znotraj kapitalizma

Delo, kapital in četrta industrijska revolucija

Jutri ob 19. uri na Zvezdarski ulici 4

© Gibanje za ekonomsko pluralnost / Facebook

Četrta industrijska revolucija je pred vrati, zato bo jutri v Kiparni (Zvezdarska 2, Ljubljana) na to temo potekala okrogla miza. Na slednji bodo sodelujoči skušali odgovoriti na vprašanja, kot so, kakšne so nevarnosti nove tehnologije znotraj kapitalizma in kje so alternative. Z gosti se bodo pogovarjali o potencialu socialne države, o univerzalnemu temeljnemu dohodku, o socializmu ter popolnoma avtomatiziranem luksurioznem komunizmu in o možnosti demokratizacije gospodarstva.

Sogovorci na okrogli mizi, ki jo bo povezoval predsednik Gibanje za ekonomsko pluralnost Tej Gonza, bodo dr. David Ellerman, dr. Valerija Korošec in dr. Sašo Slaček, mesto uvodničarjev pa bo pripadlo Črtu Poglajenu (Inštitut za študije prekariata, ki je obenem tudi soorganizator dogodka) in dr. Aleksandri Kanjui Mrčeli. Pogovor bo potekal v angleščini.

Tej Gonza nam je pojasnil, da bodo obravnavali odnos med delom in kapitalom. Kot je povedal, bodo četrto industrijsko revolucijo sicer izpostavili, a se kasneje od nje tudi odmaknili ter ponudili tri alternative, tako znotraj kot tudi zunaj kapitalizma. "Tehnologija bo prevzela nov položaj v produkciji, zato nas bo zanimalo tudi, kako to tehnologijo instituacionalizirati," še dodaja Gonza.

Več o delu, kapitalu in četrti industrijski revoluciji boste lahko prisluhnili jutri.