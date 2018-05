REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V Channel Zeru bodo sezono Bojler sklenili z gostovanjem Jossy Mitsu, ene najbolj vročih DJ-k londonskega klubskega podzemlja ta hip, v K4 pa bo nastopil legendarni turški DJ Onur Özer, ki na svojih nastopih prepleta novo in staro, electro in techno, acid in house. V Gala halo prihaja nizozemski drum'n'bass DJ in producent Fre4knc, ki se je kot DJ uveljavil na dogodkih kot so Noisia Invites, Outlook Festival, Blackout Night(s), v Cvetličarno pa britanski duo Space DJz in švedski DJ Hertz.

Space DJz

Petek, 18. maj

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Elovetric)

(21.00): Trainstation Subart Kranj: Local Bass Frequencies (Dexter Douglas, Erma, Necropsi, Robs, Shao)

(22.00): Koncertna dvorana Rog Ljubljana: Machine City W/ Yan Cook (Yan Cook Live, Winkler, Nulla, Herman K; VJ: Krieg)

(22.00): Centralna postaja Ljubljana: Kunst (DJ set)

(22.00): Dvorana Gustaf (Pekarna) Maribor: Re:akcija- Comrade DNB night (EMX, DNY, PZY/A, Theejay, Kryptønite, Spencah, DJ Wooga, Wolfgex)

(22.30): Mostovna Solkan: Monster Dance - Psychedelic Trance vol. 5 (Line Up: N.e.S, Psiked'Eliah, Voltage Selector (Ita), Dj.urich, Rook (Slo)

(23.00): K4 Ljubljana: LuckIsOn (Onur Özer, Ian F., Mayell, Tim Kern, Tzena)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Versus (Dojaja/Shekuza)

(23.00: Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Tri barve - Bela (DJ Marino)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Bojler (Jossy Mitsu/VB, Šuljo Live!, Futon, cl_tr, TMA, KMN; VJ: Smech)

(23.00): Božidar Ljubljana: Lost Tapes (Alessandro Adriani/Ita, Schrauff, Lavka)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Rinçage Énergique (Commercial Break, Maša)

Sobota, 19. maj

(22.00): Cvetličarna Ljubljana: Old Kitchen (Line Up: Space DJz aka Ben Long & Jamie Bissmire/VB, Hertz/Šve, Veztax, Rydel, Flis, DJ Gumja/Slo)

(22.00): Centralna postaja Ljubljana: LVN (DJ set)

(22.00): Moment Bar Ljubljana: Born For Techno / Erik B-Bash (Line Up: Rike Jr, Sara Popovic, Ranchie, Junior Bench, Tias, Tommc, Ally, Suano)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Underground Pulse: Freqshow (Line Up: Fre4knc/Niz, Theejay, Danaja, Trdee)

(23.00): K4 Ljubljana: SOLVD x Labyrinth Open (Arena: After Affair/BiH, Evident. Bar: Luthia, Alex Ranerro. VJ: 5237)

