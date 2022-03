Uredništvo 10. 3. 2022 | Politika Jenull prejel položnico za 34.000 evrov Janševa vlada vidnega protestnika Jašo Jenulla toži za več kot 34.000 evrov, in sicer za protest, na katerem so zbrani zgolj brali ustavo. "Skupno od mene terjajo že več kot 50.000 evrov, nove kazni in tožbe pa prihajajo vsak dan. Živimo pod diktaturo, ki poskuša uporabljati vsa razpoložljiva sredstva, da bi nas utišala in zastrašila. Ravno zato mi je še bolj jasno, da se je nujno boriti naprej," je na Facebooku zapisal Jenull, ki je ob tem objavil daljši videonagovor o situaciji, v kateri se je znašel in kako je do nje sploh prišlo. "V petek ob 19. uri bom spet na Trgu republike. Upam, da ne bom sam!" je sklenil Jenul.. Več

Dr. Boris Vezjak, komentar 9. 3. 2022 | Politika Ali bo Janša zaradi vojne dobil volitve? Nekatere zadnje ankete javnega mnenja pred volitvami, kot je recimo Medianina, so pokazale, da je Janševa SDS na prvem mestu prehitela stranko Roberta Goloba, svojega najbolj nevarnega tekmeca. Širša in tudi znanstvena javnost je ob rahlo nepričakovanem rezultatu, ki sicer ne napoveduje niti trenda, kaj še kaj dokončnega, povsem pravilno diagnosticirala najverjetnejše razloge za Janšev trenutni javnomnenjski uspeh in jih povezala z zlorabo vojne v Ukrajini za potrebe predvolilne samopromocije. Več

Uredništvo 9. 3. 2022 | Svet Kdo je Vladimir Putin? Pri prodajalcih časopisov in v naši spleti trgovini je že na voljo dopolnjena posebna številka Mladine o ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. Kdo je Vladimir Putin? Veliki državnik? Tajni oligarh? Avtokratski teptalec človekovih pravic in zatiralec opozicije v Rusiji? Up nasprotnikov ameriške hegemonije v svetu? Restavrator monarhične veličine Rusije ali mogočnosti sovjetske države? Vse to in še več preberite v posebni izdaji Mladine, ki vas že čaka na prodajnih policah. Več

STA 10. 3. 2022 | Politika Transakcijski račun za volitve odprlo 22 političnih strank in list Transakcijske račune za financiranje kampanje pred aprilskimi volitvami v Državni zbor (DZ) je odprlo 22 strank in list, ki se bodo potegovale za poslanske sedeže. Ob vseh parlamentarnih strankah so transakcijski račun odprli tudi v več novonastalih strankah in nekaterih zunajparlamentarnih, ki so se v preteklosti že potegovale za vstop v državni zbor. Več

Uredništvo 10. 3. 2022 | Politika »Ta vojna je več kot očitno prišla prav tudi zvezi Nato« "Ta vojna pa je več kot očitno prišla prav tudi zvezi Nato, saj jo je, kot kaže, na novo osmislila in po eni strani ustvarila nujnost nekaterih držav, ki še niso članice tega zavezništva, da razmišljajo o vstopu vanj, po drugi strani pa v trenutku ustavila vse mirovniške in sodobne pomisleke o smiselnosti vztrajanja v takšni vojaški zvezi v njenih državah članicah in ne nazadnje smiselnosti sploh obstoja vojaške zveze kot takšne. Vojna v Evropi je tu in vojaško zavezništvo se je iz skoraj že preživetega koncepta, v trenutku prelevilo v nujnost in samoumevnost. Namesto da bi začetek nove vojne v Evropi, kot realizacija domnevno nepredstavljivega, pripeljal do dvoma o konceptu nasprotujočih si vojaških zavezništev in oboroževanja, ki imajo nastop tega na videz nepredstavljivega dogodka ves čas ponotranjen kot temeljni razlog svojega obstoja, se začenja prav nasproten proces. Nato se zaradi ruske invazije krepi, na videz kot tista sila, ki naj bi bila jamstvo miru v Evropi, a hkrati daje Putinu ves čas jasno vedeti, da ima glede Ukrajine proste roke, da mu je pot v Kijev odprta in na voljo, tako kot tudi širno nebo nad njo." Več

Uredništvo 10. 3. 2022 | Družba »Nasilje nad ženskami ni bilo politično vprašanje, vse dokler v parlament niso prišle ženske« "Nasilje nad ženskami je še ena problematika, ki je na Islandiji zelo pereča, ravno tako kot povsod drugje po svetu. Zavedati se moramo, da dokler ne bomo izkoreninili nasilja nad ženskami, nasilja zaradi spola, ne bomo dosegli enakosti. Nasilje nad ženskami ni bilo politično vprašanje, vse dokler v parlament niso prišle ženske in pridobile politično moč. Vse do takrat je bilo nasilje nad ženskami zasebni problem. Zavedati se moramo, da ne moremo ustvariti dobre družbe, ki deluje dobro za vse prebivalce in prebivalke, dokler niso vsi enako vključeni in zastopani. To je ključno za nastanek dobre, enakopravne družbe. Vsi moramo imeti možnost, da se odločamo glede naše prihodnosti." Več

STA 10. 3. 2022 | Svet Britanska vlada uvedla sankcije proti Abramoviču in drugim ruskim oligarhom Britanska vlada je danes zaradi ruske invazije na Ukrajino proti sedmim ruskim oligarhom uvedla sankcije. Med kaznovanimi so tudi lastnik angleškega nogometnega prvoligaša Chelseaja Roman Abramovič, Igor Sečin in Oleg Deripaska. Abramoviču je britanska vlada zasegla nogometni klub in tako ustavila prodajo. Več

Uredništvo 9. 3. 2022 | Kultura Večno vprašanje o načinih gledanja na žensko V ljubljanski Cukrarni bo od 11. marca do 21. avgusta na ogled skupinska razstava Vračanje pogleda, ki prikazuje izsek iz ustvarjalnih procesov in praks več kot 50 umetnic v slovenskem prostoru od devetdesetih let preteklega stoletja do danes. S predstavljenimi deli se osredotoča na specifične družbene tematike, vprašanja identitete, feminizma in reprezentacije umetnic v umetniškem sistemu, hkrati pa razkriva raznolike poetike, forme ali koncepte, ki omogočajo bolj sistematičen pogled na določene dogodke iz preteklosti. Kustosinje razstave: Alenka Gregorič, Alenka Trebušak, Mara Anjoli Vujić in Mateja Podlesnik. Več

Izak Košir 9. 3. 2022 | Politika Kučan: »Kdor si ne prizadeva za svobodo drugih, si tudi svoje ne zasluži« Prvi predsednik Slovenije Milan Kučan je včeraj v Šenčurju spregovoril ob obletnici ustanovitve Kokrške čete in žrtev Pipanove ter Sušnikove družine. V govoru, ki ga je naslovil Ukrajinski boj proti Evropi avtokratskih, iliberalnih, nacionalističnih in nesolidarnih demokracij je poudaril, da se v vojni pokažejo najsvetlejše, pa tudi najtemnejše strani človeka, najvišje vrednote in tudi najbolj zavržna dejanja. Dejal je, da smo pred 30 leti verjeli, da je bila osamosvojitvena vojna poslednja vojna ne le na slovenskih, temveč tudi na evropskih tleh. Več

Oštro.si 9. 3. 2022 | Politika Janševa vlada razširjala napačne podatke Vlada je 23. februarja tvitnila, da se je število zaposlenih v izobraževanju od leta 2000, ko jih je bilo 54.500, do leta 2020 povečalo na 90.000. Trditev je navedla tudi v sporočilu za javnost po vladni dopisni seji, na kateri se je odzvala na razglasitev splošne stavke v vzgoji in izobraževanja. Več

STA 10. 3. 2022 | Svet Googlovi avtomobili se prihodnji teden vračajo v Slovenijo Ameriški tehnološki velikan Google, ki ponuja storitev Street View (Ulični pogled) tudi za Slovenijo, bo 14. marca znova obiskal več slovenskih mest. Glavni namen ponovnega obiska je osvežitev posnetkov mest, cest in avtocest znotraj Uličnega pogleda, ki je funkcija Googlove aplikacije Zemljevidi. Več

Danes je nov dan 9. 3. 2022 | Družba Podpiramo stavko! Danes poteka stavka (visoko)šolskih sindikatov; stavkata SVIZ in VSS. Ob ministrici Kustec je neverjetno, da je stavka šele zdaj. Kustec je kot polnočni izlet v McDrive: vsake kvatre se ti zdi dobra ideja, a že s prvim ugrizom se prepričaš, da je slaba. Ministrice sploh ni bilo na radarju, kadar pa se je pojavila, bi bilo vedno znova bolje, če se ne bi. Več

Uredništvo 8. 3. 2022 | Politika »Če je Putin res užaljen, bi nas moralo to zelo skrbeti« "Že od nekdaj se mi namreč dozdeva, da je Vladimir Putin pod masko otopelosti prav mogoče globoko užaljen človek in da je del nesporazuma med Putinom in svetom tudi v tem, da velik del sveta užaljenosti ne razume najbolje. Nekateri sicer pišejo o Putinovem občutku velike žrtve, kar je podobno, a ni isto. Je pa nedvomno res, da se Slovani radi počutijo žrtve krivične zgodovine in se zato, denimo, danes mnogi Srbi istovetijo s Putinom, proti kateremu se je – enako kot nekoč proti Miloševiću – zarotil ves svet in nadenj poslal sankcije." Več

Uredništvo 8. 3. 2022 | Kultura »Nesprejemljivo je, da se demonizira tudi rusko umetnost« "Menim, da je nesprejemljivo, da zaradi agresije Putinove vojaške hunte svet v svoji razumljivi želji po obsodbi agresije demonizira tudi rusko umetnost. Odpovedujejo se koncerti, s sporedov izginjajo ruski skladatelji ... To je po mojem mnenju nedopustno, celo nevarno. Prav gotovo mi ni treba pojasnjevati pomena dediščine ruske kulture in umetnosti, še posebno v prostoru, v katerem živimo. Dejstvo je, da brez vplivov velikanov ruske klasične glasbe, literature, gledališča, filma in plesa ne bi bilo prenekaterih, tudi ključnih del naše književnosti, glasbe, gledališča ... Zato menim, da je nujna naša jasna opredelitev proti agresiji, a obenem se moramo odločno postaviti v bran umetnosti in kulturi ne glede na njeno provenienco." Več

Dr. Boris Vezjak, komentar 8. 3. 2022 | Politika Poseg v novico o novinarskem protestu V osrednjem Dnevniku TV Slovenija so 7. marca cenzurirali novico o novinarskem protestu, ki so ga organizirali novinarji RTV Slovenija tisti dan – na njem so v kolektivu protestirali proti političnim pritiskom, ki so jih sicer prvič sploh na ta način tudi poimenovali in artikulirali s pravim »imenom«. Skratka, prelomen dogodek v boju za avtonomijo najpomembnejšega medijskega servisa v državi, kjer smo že videli, kaj se zgodi, če ta preide v skoraj popolno kontrolo Janeza Janše, kar se je zgodilo po njegovi zmagi na volitvah leta 2004. Več

DK, STA 9. 3. 2022 | Svet Guterres: »Pandemije covida-19 še ni konec« Po dveh letih pandemije covida-19 še ni konec, je danes posvaril generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Znova je opozoril na neenakost pri dostopnosti do cepiva proti covidu, zaradi katere bi se lahko pandemija še podaljšala, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Več

DK, STA 9. 3. 2022 | Svet V Ukrajino iz tujine prišlo 14.500 borcev Po podatkih ukrajinske vojske je v minulih dneh v Ukrajino prišlo okoli 14.500 ljudi, ki se želijo boriti proti ruski invaziji. Med njimi je 12.000 Ukrajincev, ki so bivali v tujini. Kijev ob tem zatrjuje, da je v spopadih umrlo že več kot 12.000 ruskih vojakov. Več

DK, STA 9. 3. 2022 | Svet Kriv napada na kongres Ameriška zvezna porota je v torek v Washingtonu pripadnika teksaške milice Guyja Reffitta spoznala za krivega v vseh petih točkah obtožnice v povezavi z napadom privržencev bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa na ameriški zvezni kongres 6. januarja lani. Reffittu grozi do 20 let zapora. Kazen naj bi mu izrekli junija letos. Več

STA 9. 3. 2022 | Svet V Avstriji začasno odpravili obvezno cepljenje V Avstriji so začasno odpravili obvezno cepljenje proti covidu-19, je odločila vlada. Ukrep obveznega cepljenja namreč pri koronavirusni različici omikron ni sorazmeren, je pojasnila avstrijska ministrica za ustavo Karoline Edtstadler. Več