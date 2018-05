Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo 34. mednarodni festival Druga godba, ki bo potekal v Piranu in Ljubljani, razstavo dunajskega kolektiva Soybot ob 2. obletnici Galerije DobraVaga, Emanatovo tehnoburlesko Tatovi podob, mednarodno razstavo Obrazi ekspresionizma/odtisi duha, 5. Drama Festival, ki je letos posvečen igralcu Jerneju Šugmanu.

Četrtek, 24. maj

Na Novi pošti Ljubljana bo ob 20.00 premiera projekta Male kraje v režiji Sebastijana Horvata. "Današnji čas je čas restavracije, ki je razglasil, da revolucije niso možne in so povrhu vsega tudi gnusne. Superiornost bogatih je prav tako naravna, kot je izvrstna."

V Galeriji DobraVaga Ljubljana bodo ob 20.00 ob 2. obletnici delovanja odprli razstavo dunajskega umetniškega kolektiva Soybot z naslovom Waikiki Venus Print Healing & Design Therapy. Z razstavo zdravilnosti tiska in dizajn terapije kolektiv skozi barvite vizualne sfere in gradiente odpira um in telo ob spremljavi posebej za Ljubljano pripravljene wellness glasbe.

V Klubu Gromka (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 na ogled Emanatova tehnoburleska Tatovi podob, zasnovana kot telesna raziskava "ljudem" bližjih (pop) umetniških oblik, ki se sprehaja skozi zabavo in kritiko, satiro in tragedijo, glasbo in ples, feminizem in slači-užitek. Ta zabavna igra v preoblačenju in njihovo vedenje je rezultat velike zgodovinske osvoboditve seksualnosti in teles posameznikov od družbenih spon.

© Tanja Kanazir, Drugo more

Na različnih prizoriščih bo potekal 34. mednarodni festival Druga godba: Tartinijev trg Piran (19.15): Ljubojna (makedonska pihalna zasedba), Staro skladišče soli Monfort (21.00): Alsarah & The Nubatones (vzhodnoafriški retro pop), (22.45): Dirtmusic s Chrisom Eckmanom, Pritličje Ljubljana (21.00): Patrick Higgins & Kaganovich (koncert newyorškega skladatelja in kitarista mlajše generacije in pretkanega domačega teoretika, kritičnega novinarja in glasbenika)

Petek, 25. maj

V Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na Krki bodo ob 19.00 odprli razstavo Obrazi ekspresionizma/Odtisi duha, ki je nastala v sodelovanju s češkim muzejem GASK - Gallery of the Central Bohemian Region iz Kutne Hore. Mednarodna razstava del nemških, čeških in slovenskih ekspresionistov je prvi poskus umeščanja slovenskega ekspresionizma v srednjeevropski milje. Na razstavi bodo ob bok osrednjim slovenskim predstavnikom ekspresionzima, kot so Božidar Jakac, France Kralj, Tone Kralj, Veno Pilon, Fran Tratnik, Nande Vidmar, Drago Vidmar, postavljena ključna imena nemškega in češkega ekspresionizma kot so Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde, Karl Schmidt-Rottluff, Käthe Kollwitz, August Brömse ter Emil Filla, Josef Čapek, Bohumil Kubišta, Otto Gutfreund...Kustosa razstave: Goran Milovanović in dr. Robert Simonišek

France Kralj: Smrt Genija, 1921

© Boris Gaberščik

V MMC Kibla Maribor bodo ob 19.00 odprli razstavo Ota Rimeleja z naslovom Anomalije. Gre za vizualne upodobitve dvodimenzionalnega platna v tridimenzionalni podobi, v kateri hkrati gledamo dolžino, površino in prostornino, s premikanjem opazovalca v prostoru pa Rimele svoje delo nadgrajuje še s “četrto” dimenzijo: s časom, ki je povezan s časom trajanja prisotnosti subjekta, ki gleda. Anomalija namreč nastane, tokrat z umetniškim posredovanjem, šele v tem so-žitju: opazovalec subjektivno, za nazaj, določa vsebino. Slika s tem postane a-nomalična podoba vizualnega pogleda, ki se reflektira v galerijskem prostoru, vznikla subjektivno.

V Slovenski kinoteki Ljubljana bodo ob 20.00 odprli Teden italijanskega filma, ki so ga pripravili v sodelovanju z Italijanskiminštitutom za kulturo v Sloveniji. Na odprtju bodo predvajali film Neskončna lepota v režiji Paola Sorrentina, fascinantno fresko blišča in bede sodobne rimske visoke družbe.

Na različnih prizoriščih v Ljubljani bo potekal 34. mednarodni festival Druga godba: Švicarija (18.30): Nadah El Shazly (hibrid med rockom, avantgardno in elektronsko glasbo), Kino Šiška (20.00): Naji feat. N'toko, (21.00): Ibeyi (kubanski izvajalki elektronskega soula, ki izhaja iz kubanske yoruba tradicije in drugih afrokubanskih godb), Gala hala (22.45): The Brother Moves On (južnoafriški kolektiv, ki glasbo meša s performativno umetnostjo), Channel Zero (23.45): Chromb! (atraktivna francoska zasedba), Gala hala (00.30): Kokoko! (kongovska senzacija s producentom débruitom na čelu), Channel Zero (01.15): Fumaça Preta (glasbena eksplozija, ki tropikalijo meša s psihadelijo, fuzz funkom, acid housom...)

Sobota, 26. maj

V SNG Drama Ljubljana bo potekal 5. Drama Festival, ki je letos posvečen igralcu Jerneju Šugmanu: Veliki oder (19.00): Danilo Kiš: Grobnica za Borisa Davidoviča (gostuje Újvidéki Színház/Novosadsko pozorište; r. Aleksandar Popovski), Mala drama (21.00): Marjan Nečak, Maja Hrgović: Deklica s strunami (premiera sodobne dramske opere o violinistki, ki potuje z vlakom po Evropi; r. Marjan Nečak), Ploščad pred Dramo (21.00): Pogovor z ustvarjalci uprizoritve Grobnica za Borisa Davidoviča, (22.00): Otvoritev festivala s koncertom tržaške skupine The Authentics

© Srđan Doroški

Na različnih prizoriščih v Ljubljani bo potekal 34. mednarodni festival Druga godba: Vodnikova domačija (19.30): Les Filles de Illighadad (tureška glasbena zasedba), Kino Šiška (21.00): James Holden & The Animal Spirits (eden najbolj inovativnih trance producentov in didžejev bo tokrat v vlogi vodje zasedbe predstavil unikatno zmes jazza in elektronske glasbe), (22.15): Olfamoštvo (domači improvizacijski orkester), (23.15): Los Pirañas (tropski noise), (00.30): BeatMyth (dvojec, ki bo poskrbel za plesni zaključek festivala)

