Biti ženska je boj

Čilski režiser Sebastián Lelio je posnel zgodbo o ženski, ki se mora boriti za pravico, da je lahko tisto, kar je

V Kinodvoru bo 23. maja ob 20.30 premiera filma Fantastična ženska čilskega režiserja Sebastiána Lelia, ki je osvojil oskarja za najboljši tujejezični film in srebrnega medveda za najboljši scenarij na filmskem festivalu v Berlinu. Gre za zgodbo o ženski, ki se mora boriti za pravico, da je lahko tisto, kar je.

Marina in Orlando sta zaljubljena in načrtujeta skupno prihodnost. Marina je mlada natakarica in ambiciozna pevka, Orlando pa starejši moški, ki ima tiskarno. Nekega večera, po praznovanju Marininega rojstnega dne, Orlanda obide huda slabost. Marina ga nemudoma odpelje na urgenco in takoj odide. Orlando na urgenci umre. Namesto da bi v miru žalovala, se mora Marina soočiti z neprijetnimi vprašanji policije in zaničljivim odnosom Orlandove družine. Zdravniki in Orlandova družina ji ne verjamejo, policija jo zaslišuje, ker sumi, da je bila vpletena v njegovo smrt. Orlandova bivša žena ne dovoli Marini, da pride na pogreb; Orlandov sin grozi, da bo Marino vrgel iz stanovanja, v katerem sta živela skupaj z Orlandom. Marina je transseksualka in za večino Orlandove družine je njena spolna identiteta nesprejemljiva in perverzna. Namesto da bi v miru žalovala za ljubljeno osebo, se mora Marina boriti za pravico, da ostane to, kar je: kompleksna, močna, odkrita in fantastična ženska.

"Film je poklon glavni junakinji in obenem njen portret. In kaj bodo gledalci videli, ko bodo gledali Marino? Žensko, moškega ali oboje hkrati? Videli bodo človeško bitje, ki se ves čas spreminja pred njihovimi očmi. Marina je vrtinec, ki razvnema gledalčevo domišljijo in ga vabi, da razišče meje lastne empatije. Za opisovanje spolne identitete in pripovednega sloga v španščini uporabljamo isto besedo: género. V tem smislu je film trans-žanrski. To je ljubezenska zgodba, film o duhovih, fantastičen film, zgodba o ponižanju in maščevanju, dokument resničnosti in značajska študija. Identiteta filma se nenehno spreminja; noče se ustaliti, noče se ustaviti in ne pusti se zreducirati na eno samo stvar. Dejstvo, da ga ni mogoče razložiti na en sam način, je morda eden njegovih najsodobnejših vidikov," je zapisal režiser.

Sebastián Lelio (1974) se je mednarodnemu občinstvu predstavil leta 2005, ko je bil na festivalu v San Sebastiánu prikazan njegov celovečerni prvenec La sagrada familia. Sledila sta filma Navidad (2009), ki je bil premierno prikazan v canski sekciji Štirinajst dni režiserjev in El año del tigre (2011), ki je premiero doživel v tekmovalnem programu festivala v Locarnu. Leta 2013 je Lelio posnel Glorio, ki je požela številne pohvale kritikov, glavni igralki pa prinesla srebrnega medveda v Berlinu. Fantastična ženska je njegov peti film, le nekaj mesecev zatem pa je na festivalska platna prišel režiserjev prvi film v angleškem jeziku, lezbična ljubezenska drama Disobedience z Rachel Weisz in Rachel McAdams v glavnih vlogah.

Yq-oC32eBwk