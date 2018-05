REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V K4 bo potekalo praznovanje 29. obletnice K4 s sejmom rabljenih plošč, delavnico Ableton Live, koncertom berlinske zasedbe FJAAK in domačimi DJ-ji (Electronic Badminton King, Kosta, Lavka b2b Nitz, Limc, Nulla). V Channel Zero pa prihaja belgijski dark elektro/ebm duo Mirexxx, ki bo predstavil EP Inside You.

FJAAK

Petek, 25. maj

(17.00): Božidar Ljubljana: Otvoritev terase & piknik: No Ordinary Love (Stojan)

(16.00): Trnovski pristan Ljubljana: Synthetic Series S04e01 (Sunny Sun, Woo-D, DJ Dado)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (R36)

(21.00): Centralna postaja Ljubljana: Adonov (DJ set)

(22.00): Carnium Kranj: TechnoNenehno #9 (Numarex, Kimmy, Drejan S, Dimc, Krajnc)

(22.00): Moment Bar Ljubljana: The Ball presents Flower Of Life (Brlee, Paperclip Project, IndianX, DJ Zweis, Ijan, Luca Onia)

(22.00): Koncertna dvorana Rog Ljubljana: KHROG (KusTech, Keta&Slim, Sub Maze, Ayit)

(23.00): K4 Ljubljana: 29. obletnica (Veliki oder: FJAAK Live/Nem, Electronic Badminton King, Kosta. Mali oder: Lavka b2b Nitz, Limc, Nulla; VJ: 5237)

(23.00): Klub Monokel in Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pride Fundraiser (Pas De Deux, DJ Naj)

Sobota, 26. maj

(22.00): Dvorana Gustaf (Pekarna) Maribor: Mariborska praln'ca (Dreo/Ita, Ted Raslow, Marc D'Virus, Sano/Hr, Majkl M, Gigi, Somer)

(22.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Dan tetkine radosti (Bakto, Woo-D, Borka)

(23.00): K4 Ljubljana: Techno Oldies Goldies (Consumer Recreation: DJ Mary, Dojaja, Veztax. Elektro: Organon, Surya, Djunsee)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Mirexxx (belgijski dark electro/ebm duet + Ludvik in Tomo)

