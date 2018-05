Boštjan Nachbar ustanovil sindikat košarkarjev

V časih, ko gospodarstvo otežuje sindikalno delovanje, je ustanovitev sindikata košarkarjev v Evroligi pozitiven znak

Boštjan "Boki" Nachbar, prvi sindikalist med košarkarji

V sklopu zaključnega turnirja najboljše četverice evropske košarke v Beogradu, je bilo v soboto na novinarski konferenci predstavljeno Združenje igralcev Evrolige (ELPA). Idejni oče projekta je nekdanji odlični slovenski reprezentant, Boštjan Nachbar, ki je združenje predstavil v družbi dveh udeležencev zaključnega turnirja, to sta bila Gigi Datome iz Fenerbahčeja ter Kyle Hines iz moskovskega CSKA-ja. Nachbar se je od decembra do sedaj sestal z igralci iz vseh 16 ekip, ki nastopajo v tekmovanju, le-ti pa so jasno izrazili željo po ustanovitvi združenja, ki bo ščitilo ter varovalo njihove interese.

Združenje bo okrepilo pogajalsko moč igralcev ter skrbelo za zaščito njihovih interesov in pravic. ELPA bo združevala igralce, ki nastopajo v Evroligi, torej najelitnejšem evropskem klubskem košarkarskem tekmovanju, hkrati pa jim bo nudila pomoč, tako na, kot tudi izven igrišča. Igralci bodo lahko tako tudi v Evropi nastopili s skupnim glasom ter jasno izrazili svoje potrebe, želje in cilje. V Združenih državah Amerike je že od leta 1954 dejavno Združenje igralcev lige NBA, ki se z vodstvom lige, torej klubi, pogaja o kolektivni pogodbi. V kolektivni pogodbi je določena minimalna plača za igralce, pravice igralcev, ki jim je pogodba potekla, minimalno število igralcev, ki jih mora klub registrirati, dolžina sezone, število prostih dni, možnosti za izobraževanje nekdanjih igralcev znotraj razvojne lige, kjer igrajo košarkarji, ki še niso pripravljeni na igro v ligi NBA itn. V najnovejši pogodbi, ki je bila sprejeta lani in velja do konca sezone 2023/24 je tudi člen, ki se ukvarja s preprečevanjem nasilja v družini, saj bodo igralcem na voljo izobraževanja, strokovna pomoč ter svetovanje.

ELPA bo s pogajanji z vodstvom Evrolige in klubi skušala doseči kolektivni dogovor, ki bi ščitil interese igralcev. Sem zagotovo spada višja raven varstva individualnih in kolektivnih pravic igralcev, izboljšava delovnih pogojev, zagotovitev ekonomske stabilnosti ter varnost zaposlitve. Nachbar je na konferenci dodal, da jih pri dosedanjem delu podpirajo pri Združenju igralcev iz lige NBA, prav njihove izkušnje, znanje ter uspešno delo onstran luže pa lahko pozitivno vpliva na uspešen razvoj evropskega sindikata. Združenje bodo igralci ustanovili po koncu klubske sezone.

Datome in Hines sta oznanila, da je bil skrajni čas, da se tudi v Evroligi igralci združijo v sindikat. Igralci, ki nastopajo v Evroligi se bodo lahko končno postavili po robu klubom ter vodstvu tekmovanja, ki jim letos zaradi urnika klubskih tekem niso dopustili nastopiti v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2019. FIBA, krovna košarkarska organizacija se je z reformo načina uvrstitve na prvenstvo približala nogometnemu sistemu, kjer kvalifikacije potekajo v oknih med ligaško sezono. Evroliga svojega urnika ni prilagodila potrebam kvalifikacij, kar je vplivalo na sestavo in kakovost ekip, ki so se pomerile v kvalifikacijah. S pomočjo kolektivne stavke evroligaških igralcev v okviru sindikata bi lahko že kaj kmalu vnovič za reprezentance nastopili vsi najboljši košarkarji.

ELPA bo lahko celovito naslovila ključne probleme, ki že kronično tarejo evropsko košarko, kot npr. zapoznela izplačila, do katerih po navedbah spletne strani EuroHoops prihaja tudi v Evroligi. Z močnim sindikatom bodo lahko igralci, ki nastopajo v Evroligi opozorili tudi na pereče probleme, ki se dogajajo na nacionalni ravni tekmovanj. Pretekli teden je Koroivos, klub, ki je izpadel iz prve grške lige, dvema Američanoma preklical letalske vozovnice za pot v domovino. Predsednik kluba je igralca obvestil, da so jima letalske karte v klubu preklicali ter, da si morata sama kriti stroške vozovnice, a groteskno, igralca že tri mesece s strani kluba nista prejela plače. Močno sindikalno združenje lahko prepeči tovrstne zlorabe in izigravanje igralcev.

Sindikat predstavlja tudi pomemben instrument pri zaščiti igralcev. Preteklo sezono se je kontroverzni lastnik Panathinaikosa, Dimitris Giannakopoulos po porazu moštva v četrtfinalu proti Istanbulskemu Fenerbahčeju odločil, da bo preklical letalske karte, ter ekipo za 'kazen' poslal na dvanajsturno popotovanje z avtobusom do Aten. To lunatično potezo bi lahko združenje igralcev preprečilo, seveda, v kolikor bi takrat že bilo aktivno. Kot vse kaže, bodo že s prihodnjo sezono pravice košarkarjev v Evroligi bolje spoštovane, njihov glas pa bo bolje slišan.

V časih, ko gospodarstvo otežuje sindikalno delovanje, je ustanovitev sindikata košarkarjev v Evroligi pozitiven znak. Vsaj v športu se delovna sila zaveda, da je združevanje pomembno, saj je v slogi moč, zgolj s sodelovanjem si igralci lahko priborijo večji obseg pravic. S pogajanji o kolektivni pogodbi pa delodajalcem, tj. klubom, preprečijo, da bi igralce silili v prekarnost ter izkoriščevalski odnos. Boštjan Nachbar je vnovič dokazal, da ni zgolj vrhunski športnik, ampak, da je tudi človek z veliko začetnico, saj s svojimi izkušnjami in znanjem pomaga kolegom ter s svojim zgledom pozitivno vpliva na širšo družbo.