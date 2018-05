Upravljanje voda zahteva sprejemanje pomembnih političnih odločitev

Na 16. mednarodni razstavi arhitekture La Biennale di Venezia se bo Slovenija predstavila s projektom Živeti z vodo

Na 16. mednarodni razstavi arhitekture La Biennale di Venezia, ki bo na ogled od 26. maja do 25. novembra, bo v Slovenskem paviljonu predstavljen projekt Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (MAO) z naslovom Živeti z vodo. Komisar, kustos in direktor MAO, Matevž Čelik, je k sodelovanju povabil skupino mednarodno priznanih arhitektov, krajinskih arhitektov, raziskovalcev in pedagogov. Multidisciplinarni proces njihovega dela bo predstavljen z dvema instalacijama.

V prvi instalaciji je sodelovala celotna ekipa, oblikovali in zasnovali pa so jo arhitektka in oblikovalka razstav Bika Rebek, arhitekt in urednik Miloš Kosec ter arhitektka in specialistka za upravljanje z vodami Marta Vahtar. Nanaša se na vodnjak, kot je bil predviden v Plečnikovem nezgrajenem parlamentu, kjer bodo lahko obiskovalci na interaktivnem neskončnem vodnjaku izražali svoja stališča in razmišljali o politikah v povezavi z vodo.

Ekipa, ki sta jo koordinirala Maj Plemenitaš in Bradley Cantrell, je razvila serijo instalacij, ki preiskujejo odnose med hidrološkimi sistemi in zgrajenimi strukturami, teritorijem in pokrajinami v številnih prostorskih, časovnih in operativnih obsegih. Plemenitaš je s svojo ekipo razvil tudi zemljevid večskalnega toka vode. Predstavitev v slovenskem paviljonu bo pospremila obsežna publikacija, ki sta jo uredila Nina in Matevž Granda s svojo ekipo.

Koncept življenja z vodo je tesno vpet v naš vsakdan, saj je voda eden od dejavnikov, ki odločilno zaznamujejo slovensko krajino. Multidisciplinarna skupina 13 arhitektov, krajinskih arhitektov, urbanistov, raziskovalcev in strategov bo poskušala odgovoriti na vprašanja, kakšen je odnos med vodo in arhitekturo danes, kako so na to vplivala zgodovinska dejstva ter kako vodo v prihodnosti pripeljati v ospredje sprejemanja odločitev. Kako bi se morali spopasti z vprašanjem upravljanja voda in ohranjanja vodnih virov? Ali lahko z razumevanjem kompleksnosti in povezanosti naravnih in antropogenih vodnih sistemov ter z razvijanjem alternativnih modelov ustvarimo novo, bolj pošteno, varnejše in manj invazivno bivalno okolje? Upravljanje voda zahteva sodelovanje dobro informiranih ljudi in sprejemanje pomembnih političnih odločitev. Kontroverzni nerealizirani slovenski parlament arhitekta Jožeta Plečnika, ki pod glavno razpravno dvorano skriva vodnjak, ki simbolizira mitološki vir modrosti za poslance, je popoln prostor za naslavljanje teh perečih vprašanj.