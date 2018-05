Nadškof spoznan za krivega prikrivanja pedofilije

Sodišče je nadškofa spoznalo za krivega, ker je prikrival spolne zlorabe štirih ministrantov

Avstralsko sodišče je danes nadškofa Philipa Wilsona spoznalo za krivega prikrivanja spolnih zlorab, ki jih je v 70. letih prejšnjega stoletja storil duhovnik. Nadškof Adelaida je s tem postal najvišji dostojanstvenik katoliške cerkve na svetu, ki je bil obtožen in spoznan za krivega prikrivanja spolnih zlorab duhovnikov.

Sodišče ga je spoznalo za krivega, ker je prikrival spolne zlorabe štirih ministrantov s strani zloglasnega pedofilskega duhovnika Jamesa Fletcherja v odročnem kraju v Novem Južnem Walesu.

67-letni Wilson je na sojenju na sodišču v Newcastlu aprila dejal, da ni vedel za zlorabe Fletcherja, ko je bil sam pomočnik duhovnika v Maitlandu. Fletcher je bil leta 2004 obsojen zaradi spolnih zlorab devetih otrok. Umrl je v ječi dve leti kasneje, poročajo tuje tiskovne agencije.

Na sojenju je Wilson tudi zanikal, da bi mu nekatere žrtve zaupale, da so bile spolno zlorabljene. Ena od žrtev, bivši ministrant Peter Creigh je na sojenju pričal, da je Wilsonu podrobno opisal zlorabe leta 1976, pet let po tem, ko so se zgodile. Sodišče je presodilo, da je Creigh, ki se je ob razglasitvi sodbe razjokal, verodostojna in zanesljiva priča.

Sodnik Robert Stone je dejal, da ne more sprejeti navedb Wilsona, da se ne spomni pogovora iz leta 1976, v katerem mu je Creigh opisal zlorabe, in dodal, da Creigh nima motiva ali interesa, da bi lagal ali si izmislil pogovor.

Še ena žrtev je na sodišču pričala, da mu je pri spovedi povedala o zlorabah. Takrat je bil star 11 let. Povedal je, da ga je Wilson obtožil, da laže in mu naložil pokoro.

V izjavi je Wilson izrazil razočaranje zaradi razsodbe sodišče in napovedal preučitev zakonskih možnosti. Kazen naj bi mu izrekli junija, grozita pa mu največ dve leti zapora.

Njegovi zagovorniki so sicer štirikrat skušali doseči razveljavitev sojenja zaradi zdravstvenega stanja nadškofa, ki ima zgodnjo fazo Alzheimerjeve bolezni, čeprav mu to ni preprečevalo, da ne bi obdržal položaja v Cerkvi.

Wilson je odraščal v škofiji Maitland-Newcastle in je bil duhovnik v Maitlandu, preden ga je papež Janez Pavel II. leta 1996 imenoval za škofa v Wollongongu.

Njegova obsodba je nov udarec za papeža Frančiška, katerega pontifikat pretresajo obtožbe o spolnih zlorabah otrok, ki so jih zagrešili katoliški duhovniki. Minuli teden je po pogovorih v Vatikanu zaradi pedofilskega škandala odstopilo 34 čilskih škofov.