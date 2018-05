Ko evropski državljani na dom dobijo brošuro z nasveti za ravnanje v vojni

Švedska, ki 200 let ni bila v vojni z nobeno državo, zdaj državljanom pošilja brošuro z nasveti, kako ravnati v vojni

Švedska vlada je začela prvič po pol stoletja vsem 4,8 milijona gospodinjstvom v državi pošiljati brošure z navodili, kako ravnati v primeru vojne. V brošuri so informacije, kako si lahko v primeru krize ali vojne zagotovijo hrano, vodo in ogrevanje, kaj pomenijo zvoki siren, kje so zaklonišča in kako lahko pomagajo pri obrambi Švedske, poroča Guardian.

Z brošuro, ki obsega 20 strani, vlada pripravlja Švede tudi na nevarnosti, kot so vdori v računalniške sisteme in teroristični napadi, pa tudi podnebne spremembe. Ena stran je namenjena lažnim novicam. »Čeprav je Švedska varnejša kot številne druge države, obstajajo grožnje za njeno varnost in neodvisnost,« piše v brošuri.

Podobne brošure so Švedi dobili leta 1943 na vrhuncu druge svetovne vojne. Posodobljene različice so dobivali do leta 1961, lokalne in nacionalne vlade pa še do leta 1991. »Družba je ranljiva, zato se moramo pripraviti kot posamezniki,« pravi vodja projekta Dan Eliasson. Ljudje po njegovih besedah prav tako nimajo natančnih informacij, kako ukrepati.

Švedska vlada se je odločila razdeliti brošuro v času, ko je varnost zaradi ruske priključitve Krima leta 2014 in nedavnega vdora ruskih letal in podmornic v švedski zračni prostor in morje ena glavnih tem razprav v državi. Švedi tudi razmišljajo, da bi pristopili k zavezništvu Nato. Vlada je po krčenju spet začela povečevati vojaški proračun, lani so v državi imeli največje vojaške vaje v zadnjih 25 letih. Leta 2016 so Švedi odločili vnovič uvesti obvezno služenje vojaškega roka, skupaj z Danci so pripravili načrtr za boj proti ruskim kibernetskim napadom in dezinformacijam.

V brošuri so navodila, kako ravnati, ko ni ogrevanja, je težko kupiti hrano, kako hrano pripraviti in hraniti, kako ravnati, ko iz pip ne teče vode in je ni za splakovanje stranišča. Prav tako je v njej mogoče najti navodila, kako ravnati, ko ne delujejo bankomati. Mobilni telefoni in splet.

Švedi prav tako dobivajo navodila, da je treba preveriti vir vseh informacij, saj »države in organizacije že poskušajo vplivati na naše vrednote in ravnanja … in zmanjšujejo našo pripravljenost, da se branimo«.

Podobno brošuro, kot jo zdaj dobivajo Švedi, so Švicarji nazadnje dobili leta 1969.

Švedska že 200 let ni bila v vojni z drugo državo. Če je napadena, »se nikoli ne predamo, vse informacije, da se je treba nehati upirati, so lažne«, piše v brošuri, ki je na spletu po poročanju Independenta na voljo v švedščini, angleščini in še več drugih jezikih.

Basler Zeitung poroča, da je po ruski priključitvi Krima leta 2014 tudi prvi mož švicarske vojske Andre Blattmann državljanom svetoval, naj si priskrbijo zaloge in se pripravijo na možnost kibernetskih napadov in izpadov elektrike. Podobno brošuro, kot jo zdaj dobivajo Švedi, so Švicarji nazadnje dobili leta 1969.