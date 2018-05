V četrtek shod proti politiki sovraštva

Brez strahu na Trgu republike 31. maja ob 17. uri

Vse največje zgodovinske grozote so se začele z organiziranim spodbujanjem sovraštva, sporočajo organizatorji protesta, ki se bo odvil v četrtek, 31. maja, ob 17. uri na Trgu republike v Ljubljani. "S politiko, ki je razglašala skupine ljudi za ničvredne in nevarne. Namesto blaginje je sejala strah, namesto solidarnosti nasilje. Danes se s svojimi praznimi obljubami želi vrniti v naš prostor. Nismo nasedli njenim lažem," še dodajajo in vabijo vse, ki ne želijo, da v Sloveniji zavladata politika sovraštva in strah.

Svojo prisotnost lahko potrdite tudi na Facebooku in tako podprete shod.

