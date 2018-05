Stalinov režim kot črna komedija

Satira o krdelu oblastiželjnih, samovšečnih in nesposobnih burkežev, ki se po Stalinovi smrti borijo za svoje mesto pri koritu.

V slovenske kinematografe prihaja črna komedija Stalinova smrt škotskega režiserja Armanda Iannuccija, ki je nastala po francoskem stripu La Mort de Stalin avtorjev Fabiena Nuryja in Thierryja Robina, v središče pa postavlja politično delovanje in nemire po smrti nekdanjega sovjetskega voditelja in jih prikaže na najbolj zabaven način. Gre za smešno in hkrati srhljivo aktualno satiro o krdelu oblastiželjnih, samovšečnih in nesposobnih burkežev, ki se borijo za svoje mesto pri koritu.

Film se odvija v Moskvi leta 1953. Sovjetskega diktatorja Josipa Visarijonoviča Stalina, strah in trepet sovjetskega ljudstva, nekega jutra najdejo mrtvega v njegovi dači blizu Moskve. Sledi popoln kaos v vrhu vlade, hkrati pa se prične bitka za njegovo nasledstvo. Med političnimi voditelji se začenja tekmovanje za prevlado. Sadistični šef tajne policije Lavrentij Berija, večno zbegani Georgij Malenkov ter gobezdavi in prebrisani Nikita Hruščov ustvarjajo veliko zmedo na samem vrhu, drug drugemu pa zabadajo nož v hrbet. Ne ve se kdo sploh vodi državo.

"Sprva sem nameraval posneti film o izmišljenem diktatorju, postavljen v sedanjost. Zdelo se mi je namreč, da se po svetu dogajajo čudne stvari. Nacionalistična gibanja, populisti, Putin, Berlusconi, Erdogan; močne, avtoritativne figure, ki po svoje prikrajajo pravila demokracije, da bi si pridobile še več moči. Potem pa sem v roke dobil knjigo La Mort de Stalin. Takoj ko sem jo prebral, sem vedel, da je to to. Zakaj bi si karkoli izmišljal, če imam pred sabo to bizarno, smešno in hkrati strašljivo resnično zgodbo", je zapisal režiser.

Dva dni pred predvideno premiero filma, je rusko kulturno ministrstvo preklicalo dovoljenje za distribucijo Stalinove smrti. Svetovalci ministrstva so film namreč opisali kot "žaljiv, ekstremističen in odvraten". Film naj bi bil "načrtna provokacija" in "del zahodnjaškega načrta za destabilizacijo Rusije". Ruski pisatelj Vladimir Vojnovič je o dogodku zapisal: "Komedijo Stalinova smrt so v Rusiji prepovedali. Stalin je zato še vedno živ – in to ni komedija".

Armando Iannucci je znan po političnih satirah, med katerimi sta tudi kritiško priznani in večkrat nagrajeni televizijski seriji The Thick of It in Veep ter film In the Loop, za katerega je leta 2010 prejel nominacijo oskarja za najboljši prirejeni scenarij.

k49W65pichI