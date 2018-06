REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V Kurzschluss prihaja nizozemski DJ in producent Joris Voorn, nekdanji rezident svetovno znanih ibiških klubov, kot sta Space in Ushuaiaki, ki v svojih setih mojstrsko prestopa meje med house in progressive ritmi. Ob 6. obletnici Innocent Music bodo v Študentskem kampusu nastopili Rodriguez Jr., Aney F., Marina Karamarko, Uno Taman, Luthia, Will Judge.

Joris Voorn

© Jos Kottmann

Petek, 1. junij

(16.00): Študentski kampus Ljubljana: Innocent Music 6th Anniversary (Rodriguez Jr., Aney F., Marina Karamarko, Uno Taman, Luthia, Will Judge)

Rg2cl2iB74k

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (DVMIR)

(21.00): Centralna postaja Ljubljana: 50 odtenkov housa (DJ Buchan)

(22.00): Klub Gromka (Metelkova) Ljubljana: Darkland Gathering (Luna Tieck, Fikus, Moonchild, Same Old Madness)

(22.00): Carnium Kranj: Techno Meets HardTechno vol.3 (Chiro, Dimc, Sara Popovič, Anko, Andy Raze)

dxL7dqNP-Go

(22.00): Dvorana Gustaf (Pekarna) Maribor: Magnetic Shift (Deekline, Useless D. I., Jus Tadi, Ruff Roga)

Bu7Hyk14s0g

(23.00): Gospodarsko razstavišče Ljubljana: Kurzschluss (Joris Voorn, Mark Fanciulli, Willaris K., Ian Sound)

pqzKWkNz_to

(23.00): Bar Slatenik Bovec: LuckIsOn By The River (Valentino Kanzyani, Ian F., Quest, Mayell, Tim Kern, Tzena)

7Q31z9Rnaj8

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Fierce Friday (DJ Maj)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: PsyInSession (Allnighter w. Tsujo Twitch)

(23.00): K4 Ljubljana: SEZAM x Music After Dinner / Season Finale (Veliki floor: Softskinson, Dacho, Krilc, Levanael. Mali floor: Innaca, Damian, Laseech)

QxgwKAVTP4I

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Stascha (podpora: Legs Dean)

(00.00): Moment Bar Ljubljana: AfterVoorn (Erik Gross, Ally, Andy Raze, Suano, Rike jr., Hayro Kurillo)

Sobota, 2. junij

(05.00): M Club Ljubljana: Joris Voorn-Official Afterparty (Angel Anx, Sharkastique, Stox, Mumyyn, Anko)

TzeNTroGvek

(18.00): Centralna postaja Ljubljana: Torulsson (DJ set)

CZmpIa-gyIA

(21.00): Pritličje Ljubljana: Kamizdat Rentgen: Entropy (predstavitev EP-ja Luke Prinčiča + Gašper Torkar, 5237)

FjVaXTrBOaY

(23.00): K4 Ljubljana: Gibanica x New Blood (Bar: Dr. Joseph, Dulash. Arena: New Blood DJs)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Ashida Park (Antonia XM, Amblio, cl_tr, Futon)

(23.00): Moment Bar Ljubljana: Nektar (Adonov, Grbo, Keta & Slim, Ian Green)